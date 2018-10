Spitals-Zusammenlegung

Am Freitag hat es der Aufsichtsrat beschlossen, heute werden die Mitarbeiter darüber informiert: Die Landes-Spitalsholding gespag legt die Krankenhäuser in Steyr (gr. Bild) und Kirchdorf mit 1. Jänner 2020 zum „Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr-Kirchdorf“ zusammen. Insgesamt wird das Klinikum 2560 Mitarbeiter (1915 in Steyr, 645 in Kirchdorf) und 860 Betten (621 in Steyr, 239 in Kirchdorf) haben. Die beiden Krankenhäuser „arbeiten sowieso schon sehr eng zusammen, jetzt setzt man auch den Rechtsschritt, indem man sie zu einer Anstalt zusammenführt“, erklärt Gespag-Pressesprecherin Jutta Oberweger. Es würde sich, so wie bei der Zusammenführung der drei Häuser im Salzkammergut, weder etwas für die Patienten noch für die Mitarbeiter ändern. Die einzige organisatorische Einsparung werde es bei den drei Direktoren geben. Kritik kommt von den Grünen.

