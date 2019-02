Spitzenkandidaten stehen fest

Mit der Kür von Johannes Voggenhuber zum Spitzenkandidaten der „Initiative 1 Europa“, die sich um die „Liste Jetzt“ aufstellt, ist das Feld der Bewerber mit Chancen auf den EU-Parlamentseinzug komplett. Claudia Gamon von den Neos hat dabei das Alleinstellungsmerkmal, eine Frau zu sein. Außerdem ist sie deutlich jünger als die Konkurrenz. Die ÖVP schickt den 61-jährigen Othmar Karas als Listenersten ins Rennen. Hinter dem gestandenen Europaparlamentarier wird Staatssekretärin Karoline Edtstadler aufgestellt, mit 37 Jahren Vertreterin der jüngeren Generation der Volkspartei. Das Spezielle an der ÖVP-Liste ist, dass die Mandate nach Vorzugsstimmen vergeben werden. Das heißt, theoretisch könnten sogar Karas und Edtstadler leer ausgehen, wenn andere Kandidaten mehr persönliche Stimmen lukrieren können. Für die SPÖ geht mit Andreas Schieder ein prominenter Name ins Rennen. Als einzige der Parlamentsparteien hat die FPÖ ihren Spitzenkandidaten noch nicht offiziell gekürt, kein Geheimnis ist, dass dies am 25. Februar Generalsekretär Harald Vilimsky (52) sein wird. Auch die FPÖ schickt zumindest einen Neuling aus der Innenpolitik nach Brüssel, nämlich NR-Abg. Roman Haider.

Keine Racheaktion

Dass er kandidiert, um seine Ex-Partei zu schwächen, bestreitet Voggenhuber übrigens entschieden: Er verschwende seine Lebenszeit „wirklich nicht für Racheaktionen oder niedrige Gefühle“. Ganz im Gegenteil habe er die Grünen eingeladen, an seiner Initiative teilzunehmen und außerdem kandidieren die Grünen „noch immer unter dem Programm, das ich geschrieben habe“. Bis Ende März sind jetzt jedenfalls Interessierte eingeladen, sich bei der Initiative zu melden. Dann werde auch die Kandidatenliste feststehen, so Voggenhuber. Von den Grünen kam postwendend eine Absage, man setzte auf eine eigenständige Liste mit Parteichef Werner Kogler.