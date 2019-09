Spitzentanz in die Freiheit

Er war der berühmteste Tänzer in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Rudolf Nurejew (1938-1993). Seine Weltkarriere „machte“ er sich selbst, als er in einem gewaltigen Coup aus der Sowjetunion „ausbrach“ und sich in den Westen absetzte. Ralph Fiennes erzählt als Regisseur Nurejews dramatische Flucht in Paris im Jahr 1961. Sie ist das Zentrum des Films, der mit vielen Rückblenden das Werden Nurejews „mitnimmt“ …

Da sieht man den kleinen Rudik an der Hand der Mutter, das einzelgängerische Kind, das sich fürs Theater begeistert. Da sieht man, nach überwundenen Widerständen, seinen Aufstieg als Tänzer des Kirow-Balletts, befördert von Alexander Puschkin (gespielt von Fiennes). 1961 absolviert die Kirow Truppe (eingekreist von KGB-Leuten) ihr spektakuläres Gastspiel im Westen.

Fiennes hat in dem Tänzer Oleg Ivenko einen idealen Interpreten gefunden, der die Bühnenszenen mit Brillanz und Charisma erfüllt und auch überzeugend spielt. Dieser junge Nurejew ist selbstbewusst, auch hochmütig, er „schnuppert“ sich in Paris in die Atmosphäre zwischen Kunst und Freiheit hinein, in der er leben will …

Er trifft eine junge Frau mit Beziehungen, die die Flucht ermöglicht: Als er sich am Flughafen weigert, von KGB-Leuten ins Flugzeug nach Russland gezerrt zu werden, kommt ihm die französische Polizei zu Hilfe …

Es mag sein, dass Interesse an der Person von Nurejew nötig ist, um den Film zu genießen, der von Tanz und Politik handelt und das Porträt eines außergewöhnlichen Künstlers zeichnet. Fans werden jedenfalls hingerissen sein. Zumal es eine absolut wahre Geschichte ist. RW