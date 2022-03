SPÖ-Bürgermeister nun doch für Rechtsanspruch

Vor genau drei Monaten lehnte der Gemeindebund einhellig „aus finanziellen, juristischen und organisatorischen Gründen“ einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung.

Also auch die SPÖ-Bürgermeister sahen, dass der Anspruch die Gemeinden einem „nicht stemmbaren politischen, gesellschaftlichen und letztlich auch juristischen Druck aussetzen“ würden — wie es damals in dem Positionspapier hieß. Doch nun sind die roten Bürgermeister offensichtlich auf Parteilinie eingeschwenkt und fordern den Rechtsanspruch. Für Andreas Kollross, Vorsitzender des sozialdemokratischen Gemeindevertreterverband (GVV) wäre der erste Schritt eine sofortige Evaluierung, wie viele Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen fehlen würden.

Gleich danach müsse damit begonnen werden, die Einrichtungen entsprechend auszubauen, wofür eine Milliarde Euro jährlich zur Verfügung gestellt werden soll. Weiters soll es eine Möglichkeit für Gemeinde-Kooperationen geben, damit auch Eltern in ländlichen Regionen sicher sein könnten, dass es einen Rechtsanspruch geben kann. Wachsen müsse auch die Zahl der Kindergartenpädagogen, weshalb Anstrengungen in diese Richtung folgen müssten.

Nicht zuletzt müssten dann ab dem Jahr 2025 1,7 Milliarden Euro aus Bundesmitteln an Städte und Gemeinden fließen, damit der Rechtsanspruch zur Verfügung stehen kann. „Das darf aber keine Anschubfinanzierung sein“, warnte Kollross, „es darf nicht so sein, dass das Geld ein, zwei, drei Jahre fließt und dann die Städte und Gemeinden auf den Kosten sitzen bleiben.“ Die 1,7 Milliarden müssten „ein fixer Budgetposten des Bundes für Kinderbetreuung in diesem Land“ sein.