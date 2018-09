SPÖ-Chefin Rendi-Wagner zeigt Verständnis für parteiinterne Kritik

Dieses innenpolitische Wochenende stand im Zeichen der Sozialdemokratie: Am Samstag beim nö. Landesparteitag erklärte die neue Chefin Pamela Rendi-Wagner erstmals öffentlich ihre „Lebensentscheidung“ für den SPÖ-Vorsitz. Die SPÖ werde für die Menschen kämpfen, „die uns brauchen“, kündigte Rendi-Wagner an. Es gehe um soziale Wärme, Gerechtigkeit und eine fairen Leistungsbegriff. Auch in mehreren Zeitungsinterviews umriss sie ihre Pläne. Für die parteiinterne Kritik der letzten Tage zeigte Rendi-Wagner einmal mehr Verständnis. Es sei „nachvollziehbar, dass sich die Steirer hinter Max Lercher stellen, die Wiener hinter Andreas Schieder“. Und sie sei im „Dialog“, werde die Steiermark nächste Woche besuchen und sei mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig „in engem Kontakt“ (ein Gespräch soll bereits gestern stattgefunden haben). Dass sie erst seit rund eineinhalb Jahren SPÖ-Mitglied ist, zeige auch, dass es ein „mutiger Schritt“ seitens der Partei gewesen sei, sie als SPÖ-Vorsitzende zu designieren. Den von ihrem Vorgänger Christian Kern angesprochenen „Bihänder“, den er nicht bereit sei, als Oppositionsführer auszupacken, will auch Rendi-Wagner im Schrank lassen, denn sie verstehe Opposition „konstruktiv“. Keine Chance sieht Rendi-Wagner nach derzeitigem Stand für eine Zusammenarbeit mit der FPÖ auf Bundesebene. Ziel ist, wieder die Nummer eins zu werden.

LH Kaiser: „Schluss mit den Personalfragen“

Am Samstag nahm auch Burgenlands SPÖ-Landeschef LR Hans Peter Doskozil in Ö1 als „Journal zu Gast“ zum Zustand der Partei Stellung. Die Entscheidung für Rendi-Wagner sie jedenfalls „unter den gegebenen Umständen die richtige“ gewesen“. Grundsätzlich plädierte der Landesrat dafür, auf persönliche öffentliche Zwischenrufe zu verzichten. Und am Sonntag forderte sein Kärntner Pendant LH Peter Kaiser in der ORF-Pressestunde ein Ende der Personaldiskussionen innerhalb der SPÖ. Derzeit sei man in einer „kleinen Übergangsphase“. Man gehe auf den Parteitag zu, „dort muss alles festgezurrt werden“, danach könne sich die Partei „mit voller Kraft darauf konzentrieren“, für was die SPÖ gewählt wurde.

Übrigens der nö. SPÖ-Landeschef Franz Schnabl wurde mit lediglich 86 Prozent wiedergewählt, im Vorjahr waren es noch 98,8 Prozent.