SPÖ fährt in Kärnten Triumph ein

Wie schon vor einer Woche in Tirol brachte auch der gestrige Wahlsonntag in Kärnten mehr lachende Sieger als traurige Verlierer. Der amtierende Landeshauptmann Peter Kaiser führte die SPÖ mit 47,7 Prozent (Ergebnis ohne Briefwahlstimmen, die heute ausgezählt werden) und einem Plus von rund zehn Prozentpunkten zu einem Erdrutsch-Sieg und nahe an die absolute Mandatsmehrheit heran (Details siehe Grafik) und ist nun bei der „Brautschau“ in Sachen Koalitionspartner mit drei Möglichkeiten konfrontiert. Es geht sich mit der FPÖ aus, die auf 23,4 Prozent zulegte, aber auch eine Koalition mit der auf 15,4 Prozent gewachsenen ÖVP oder dem zwar geschrumpften, aber im Landtag verbliebenen Team Kärnten (politischer Stronach-Nachlass) ginge.

Mit allen reden

Kaiser will als Wahlsieger nun mit allen reden. „Ich bin sehr, sehr froh über dieses großartige Ergebnis“, sagte Kaiser, ein so starkes Abschneiden habe er nicht erwartet. Die FPÖ sieht sich als vom Wähler gestärkt, Spitzenkandidat Gernot Darmann will „Gespräche auf Augenhöhe“ führen. Trotz des nur geringen Zuwachses zufrieden zeigte sich ÖVP-Spitzenkandidat Christian Benger: „Unser Ziel war es, mehr Stimmen zu bekommen und mehr an Mandaten.“ Wie es aussehe, sei beides erreicht worden.

Kurz ist optimistisch

Bitter enttäuscht war Grünen-Frontmann Rolf Holub. Er wertete das Ergebnis von 2,97 Prozent als „persönliche Niederlage“.

Entlang der Ergebnislinie fielen die bundespolitischen Reaktionen aus. ÖVP-Chef Bundeskanzler Sebastian Kurz gratulierte „zum Zugewinn an Stimmen und Mandaten im für die ÖVP traditionell schwierigen Bundesland Kärnten“. Seit 2009 habe es für die ÖVP knapp zehn Jahre lang immer ein Minus bei Landtagswahlen gegeben. „Nach dem Halten der Absoluten in NÖ und dem tollen Erfolg in Tirol gibt es jetzt auch ein Plus in Kärnten. Wir blicken daher optimistisch auf die kommende Landtagswahl in Salzburg am 22. April“, so Kurz.

Für Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist das Ergebnis für die FPÖ „ein klares Zeichen, dieses Land mitzuregieren“.

SPÖ-Vorsitzender Christian Kern sieht im Wahlausgang eine „eindrucksvolle Bestätigung der hervorragenden Arbeit von Peter Kaiser“. Es sei ihm „durch harte Arbeit gelungen, den Scherbenhaufen, den die FPÖ hinterlassen hat, aufzuräumen“, so Kern über die letzten fünf Jahre, in denen Kaiser eine Koalition mit ÖVP und Grünen geführt hatte.

„Das Ergebnis ist bitter und böse“, so Grünen-Bundessprecher Werner Kogler. Sein Trost: „Dort, wo die Grünen einig sind, gibt es gute Ergebnisse“.

Wie sehr LH Kaiser für das Ergebnis der SPÖ verantwortlich zeichnet, ist einerseits durch die hohe Zustimmung in der fiktiven Frage der Landeshauptmann-Direktwahl belegt, würden ihn

doch mehr als 50 Prozent direkt wählen. Mit Kaiser schaffte die SPÖ zudem 30.000 Stimmen mehr als bei der Nationalratswahl im Oktober — damals schafften man 100.000 Stimmen, diesmal waren es 130.000. Sowohl FPÖ als auch ÖVP bleiben hingegen deutlich unter dem Oktoberergbnis: Die FPÖ um 45.000 Stimmen, die ÖVP um 50.000 Stimmen. Detail am Rande: Der absolute Stimmenzuwachs von SPÖ und FPÖ im Vergleich zur LT-Wahl 2013 ist mit jeweils rund 9000 Stimmen in etwa gleich.