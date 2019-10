SPÖ hat schon wieder aussondiert

Nach drei Stunden war im Winterpalais des Prinz Eugen in der Wiener Innenstadt alles klar: Die SPÖ wird mit der ÖVP keine weitere Sondierung über Koalitionsverhandlungen führen, steht aber für Koalitionsverhandlungen zur Verfügung. Freilich, so SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nach dem gestrigen Sondierungsgespräch mit ÖVP-Parteiobmann Sebastian Kurz und seinem Verhandlungsteam im Hinblick auf Koalitionsgespräche: „Sollten wir eingeladen werden, kann ich sagen: Es wird nicht einfach werden“. Für Parallelgespräche oder eine Verzögerungstaktik stehe die Sozialdemokratie aber nicht zur Verfügung, sagte sie zum Ende der Sondierungsgespräche.

Kurz wiederum wertete es grundsätzlich als „positiv“, dass die SPÖ „bereit ist, in Regierungsverhandlungen einzutreten“. Aber das sei eine „von mehreren Optionen“, so der ÖVP-Chef mit Blickwinkel darauf, dass er heute mit den Vertretern von Grünen und den Neos zusammentrifft.

„Selbstreflexive Analyse“

Die türkis-rote Sondierungsrunde wurde von beiden Seiten als „positives Gespräch“ bewertet, sowohl was das Atmosphärische als auch das Inhaltliche betreffe. Hervorgehoben wurde von Rendi-Wagner, dass es auch eine „gute selbstreflexive Analyse der letzten Monate und Jahre gegeben“habe. Kurz wiederum hatte schon vor dem Treffen gemeint, dass das Verhältnis der beiden Parteien kein einfaches gewesen sei. Fehler seien auf beiden Seiten gemacht worden, auch von ihm.

„Das wird länger dauern“

Dass die SPÖ keine weitere Sondierungsrunde will, begründete Rendi-Wagner damit, dass SPÖ und ÖVP einander kennen, sowohl persönlich als auch in den Inhalten.

In Umkehrung dieses Arguments wiederum unterstrich ÖVP-Chef Kurz, dass man mit den Grünen und den Neos wohl „mehrere Sondierungsrunden drehen“werde. Beide Parteien seien bisher noch nicht mit der ÖVP in der Regierung gewesen, dazu kenne man sich auch persönlich nicht so gut: „Das wird länger dauern“, prophezeite der ÖVP-Obmann.