„SPÖ ist jedenfalls im Vorwahlkampf“

VOLKSBLATT: Die geplanten Regelungen bei der Arbeitszeit stoßen manchen Arbeitnehmervertreter sauer auf. Wie geht es Ihnen dabei?

WÖGINGER: Wir haben schon bei der Regierungsbildung vereinbart, dass wir hier eine Flexibilisierung ermöglichen wollen. Aber es müssen Dienstgeber und Dienstnehmer davon profitieren. Und das werden wir auch am Ende des Tages abbilden.

Die Argumente werden zum Teil „etwas an den Haaren herbeigezogen“. So sieht Vida-Chef Roman Hebenstreit durch die „60-Stunden-Woche die Freiwillige Feuerwehr gefährdet“. Wie gefährlich ist diese Flexibilisierung wirklich?

Wir bleiben grundsätzlich bei 8-Stunden-Normalarbeitszeit und bei der 40-Stunden-Woche. Es wird aber eine flexiblere Möglichkeit geben, über diese acht Stunden hinaus arbeiten zu können, wie wir es schon in vielen Berufen haben. Wir haben es fast im gesamten Öffentlichen Bereich – im Krankenhaus, bei den Polizisten oder auch bei uns im Roten Kreuz. Auch bei der ÖBB und in vielen anderen Betrieben gab es jetzt schon die Möglichkeit bis zu 12 Stunden zu arbeiten. Es geht jetzt darum, wie man das vereinheitlichen kann und wie man es sicherstellt, dass der Arbeitnehmer dann zu seinem Geld oder zu seiner Freizeit kommt.

Kritisiert wurde auch, dass das Gesetz jetzt so schnell kommt. Wie ist denn der weitere Zeitplan?

Wir haben vor zwei Wochen eine Ausschussbegutachtung angeboten, das wurde aber von der SPÖ und der Opposition abgelehnt. Wie man sieht wäre das ausreichend gewesen, denn es ist auch so der Initiativantrag ausführlich begutachtet worden. Zur Freiwilligkeit habe ich auch schon klargestellt, dass der Arbeitnehmer selbst entscheidet, ob er länger arbeiten will oder nicht — ohne jegliche Ablehnungsgründe.

Der ÖGB ist mittlerweile im Demo-Modus. Verstehen Sie das?

Nein, ehrlich gesagt nicht. Wenn ich noch nicht einmal weiß, was genau beschlossen werden soll, schon auf die Straße zu gehen, ist für mich unverständlich.

Es ist ein politisch heißer Frühsommer. Erwarten Sie einen noch heißeren Herbst?

Wir haben gerade im Sozialausschuss eine sehr gute sachliche Diskussion gehabt. Und das würde ich mir eigentlich überall wünschen. Derzeit ist es so, dass intern sachlich geredet wird und nach außen wird gepoltert. Ich würde ersuchen, dass man die Arbeitszeitproblematik sachlich und lösungsorientiert debattiert. Auch im Plan A von SPÖ-Chef Kern ist festgehalten, dass es bei Gleitzeit die Möglichkeit geben soll, eine elfte oder zwölfte Stunde zu arbeiten. Also, warum jetzt so ein Wirbel geschlagen wird, verstehe ich nicht.

Es wirkt trotzdem so, als wäre die Sozialpartnerschaft am Ende. Wie soll sie in Zukunft funktionieren?

Der Initiativantrag beruht auf einer „Fast-Einigung“ der Sozialpartner. Die Sozialpartner haben ja zwei Jahre darüber verhandelt, aber nie eine Lösung präsentiert. Daher ist irgendwann auch einmal der Gesetzgeber gefordert, tätig zu werden. Zum Wohle von Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Die nächste Bundeswahl in Österreich wird die AK-Wahl sein. Befürchten Sie, dass der ÖAAB eine „Watschen“ für die Regierungspolitik bekommt?

Die SPÖ ist jedenfalls schon im Vorwahlkampf zur Arbeiterkammer. Das ist offensichtlich. Aber gerade in diesem Bereich geht es darum, dass die Arbeitnehmer selber entscheiden können, was diese Regelung bedeutet. Und ich kann aus der Praxis sagen: Eine Flexibilität, wo es Arbeitnehmerrechte wie die Freiwilligkeit oder die Wahlmöglichkeit zwischen Geld und Freizeit — das werden wir auch noch direkt im Gesetz verankern — gibt, ist im Sinne aller.

Ein weiterer Zankapfel ist die Zukunft der Sozialversicherung. Die Eckpunkte sind bekannt, wie schaut es mit den Details aus?

Da sind wir mitten in der legistischen Ausarbeitung, aber das Ziel, mit 1. Jänner 2019 in Kraft zu treten, steht.

Thematisch wäre in diesen Bereichen eigentlich die FPÖ-Ministerin Hartinger-Klein zuständig. Wie klappt die Zusammenarbeit?

Eigentlich sehr gut. Bei der Sozialversicherung sind wir in der Ausarbeitung, bei der Mindestsicherung soll demnächst ein Entwurf in Begutachtung gehen.

Die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ ist nun ein halbes Jahr alt. Ein Zwischenresümee?

Es hat in den letzten Jahrzehnten keine Regierung gegeben, die so viel weitergebracht hat, wie diese Koalition.