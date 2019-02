SPÖ kritisiert Umsetzung der E-Card mit Foto als “Pfusch”

Die SPÖ übt Kritik an der Umsetzung der E-Card mit Foto. Eine entsprechende Vorlage dazu steht am Dienstag auf der Tagesordnung des Sozialausschusses. Für SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch wurde hier ein seriöses Thema “völlig vergurkt”. Die Regierungsvorlage hält er für einen “Husch-Pfusch, wieder ohne Einbindung von Experten, ohne Begutachtung und vor allem ohne Nutzen für die Versicherten”.

Das Foto auf der E-Card wurde schon vom Nationalrat mit dem Budgetbegleitgesetz beschlossen. Nun geht es um die Details zur Umsetzung – und diese sind in der von der Regierung geplanten Form für Muchitsch nicht akzeptabel. Der SPÖ-Sozialsprecher verwies darauf, dass die Versicherten die E-Card trotz Foto nicht wie einen Ausweis nutzen können. Die Ausweiskontrolle beim Arzt bleibe weiter aufrecht. “Das hat keinerlei Mehrwert für die Versicherten, das ist reine Häkelei”, kritisierte Muchitsch. Für den Sozialausschuss kündigte Muchitsch deshalb einen Antrag auf Ausschussbegutachtung an.

Auch die Regelung für jene rund 1,5 Millionen Menschen, für die die Behörden kein elektronisch verfügbares Foto haben, sieht Muchitsch kritisch. Im Gegensatz zum EU-Pass, wo es genaue Vorgaben für das Foto gibt, gebe es hier bei der E-Card keine Regelung, wie ein beizubringendes Foto aussehen müsse.

Auch die Sozialsprecherin der Liste Jetzt (Pilz), Daniela Holzinger, hat das Foto auf der E-Card als “ökonomisch unsinnig” kritisiert. Es werde den Menschen nichts bringen, aber viele Millionen kosten, meinte Holzinger in einer Aussendung. Angesichts von nur 812 bestätigten oder vermuteten Missbrauchsfällen, wovon 21 in den Jahren 2014 bis 2016 stattfanden, werde sich die Maßnahme erst in rund 300 Jahren rechnen. Den Kosten von 32,5 Millionen Euro bis 2023 laut Regierungsvorlage stehe etwa für Wien ein Nutzen von rund 6.000 Euro gegenüber.

FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch meinte hingegen, diese jahrelange Forderung zur Missbrauchs-Verhütung sei gegen den Willen der SPÖ endlich umgesetzt worden. Auch NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker kritisierte in einer Aussendung, dass das Foto auf der E-Card mehr Bürokratie und damit Kosten und Aufwand für alle Beteiligten bringe, “ohne dass daraus auch nur der geringste Nutzen entsteht”. Die Regierung schieße hier “mit Kanonen auf Spatzen”, der Schaden durch vertauschte E-Cards sei minimal.

Der ÖVP-Abg. Ernst Gödl verteidigte das Foto auf der E-Card hingegen als “wichtige Maßnahme im Kampf gegen Sozialbetrug”. Das Sozialsystem müsse nicht nur effizienter, sondern auch sicherer werden. Außerdem stellt für Gödl das Foto auch einen weiteren Modernisierungsschritt für das Gesundheitswesen dar.