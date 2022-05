SPÖ lädt in Wien und Tirol zu Landesparteitagen

Die Wiener SPÖ veranstaltet am Samstag in der Messe einen Landesparteitag. Der Landesvorsitzende, Bürgermeister Michael Ludwig, wird sich dort den rund 1.000 Delegierten zur Wiederwahl stellen. Auch eine Rede von Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner steht am Programm. Die rote Großveranstaltung hätte ursprünglich schon 2020 über die Bühne gehen sollen, Corona sorgte aber für zwei Verschiebungen. Auch in Tirol findet am Samstag ein ordentlicher SPÖ-Parteitag statt.

Der Wiener Parteitag steht unter dem Motto „Entschlossen den Wiener Weg gehen“. Er startet um 9.00 Uhr. Erwartet wird angesichts mehrerer Anträge auch eine Diskussion um Verkehrsprojekte wie Lobautunnel und Stadtstraße. Geplant war auch eine Kundgebung von Projektgegnern vor der Messehalle. Diese wurde zumindest dort aber untersagt.

Georg Dornauer, der die Tiroler Landespartei seit März 2019 führt, stellt sich in der Bezirkshauptstadt Schwaz erneut dem Votum. Zuletzt hatte er 85 Prozent der Stimmen erreicht. Damals wie heute gab es keinen Gegenkandidaten. Zum Parteitag werden laut Parteiangaben rund 250 Delegierte erwartet. Auf dem Programm steht ferner die Kür des 39-Jährigen zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl Anfang kommenden Jahres. Der Landesparteivorstand hatte Dornauer bereits Anfang Mai einstimmig vorgeschlagen.