SPÖ-LH Doskozil würde Kurz „nicht als Koalitionspartner ausschließen“

FPÖ schickt Signale in Richtung ÖVP, die nun auf Umweltschutz setzt

Der burgenländische SPÖ-LH Hans Peter Doskozil, Neo-FPÖ-Chef Norbert Hofer sowie Ex-Innenminister Herbert Kickl haben eines gemeinsam: Sie würden ihre Partei nach der Nationalratswahl mehr oder weniger gerne in einer Koalition mit der ÖVP sehen.

Wobei diese wiederum laut einer SORA/Integral-Erhebung für den ORF derzeit in der komfortablen Lage wäre, mehrere Koalitions-Optionen zu haben. Das Ergebnis der Sonntagsfrage lautet: 38 Prozent ÖVP, 21 SPÖ, 18 FPÖ, Grüne 12, Neos 8, Liste Jetzt 1. Womit die ÖVP sowohl mit der SPÖ als auch mit der FPÖ eine Regierungsmehrheit schafft, es aber auch knapp für Türkis-Grün reichen könnte. Letzteres freilich ist aus Sicht von Grünen-Bundessprecher Werner Kogler „momentan völlig unvorstellbar“.

SPÖ ist Regierungspartei

Weniger apodiktisch in Sachen Koalition gibt sich LH Doskozil. „Die SPÖ ist eine Regierungspartei“, deponierte er im APA-Gespräch. Nach den derzeitigen Umfragen sei eine Koalition der SPÖ mit der ÖVP die einzig realistische Variante, denn eine rot-blaue Koalition sei „zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich“.

Dass viele in der SPÖ gegenüber ÖVP-Chef Sebastian Kurz massive Vorbehalte haben, dürfe kein Hinderungsgrund für eine türkis-rote Koalition sein. „Die Zeit vor der Wahl ist eine komplett andere als nach der Wahl und in Zeiten der Koalitionsfrage. Eines darf nie passieren: Es dürfen nicht Beleidigtheiten oder persönliche Eitelkeiten mitspielen und ausschlaggebend dafür sein, ob die Partei eine Koalition eingeht oder nicht. Das ist bei Christian Kern passiert“, so Doskozil.

Nie ein Problem gehabt

Er, so der burgenländische Landeshauptmann, habe mit Kurz „nie ein Problem“ gehabt. „Politisch sind wir in vielen Fragen unterschiedlicher Meinung. Man muss ja nicht gemeinsam auf Urlaub fahren. Aber ich persönlich würde ihn nicht als Koalitionspartner ausschließen.“

Wie Doskozil schließt auch FPÖ-Chef Hofer eine rot-blaue Zusammenarbeit aus, aber ÖVP und FPÖ könnten „versuchen, den guten Weg, den man begonnen hat, wieder fortzusetzen“. Nicht weniger direkt auch Kickl, der als Spitzenkandidat der FPÖ-NÖ in die Wahl geht: Er richtete an Kurz die Einladung, „die Koalition fortzusetzen“, man sei nicht nachtragend, und, so Kickl: „Unsere Hand ist ausgestreckt“.

Große Zukunftsthemen

Zusätzlich finden könnten sich ÖVP und FPÖ übrigens bei einem Thema, das beide Parteien neuerdings in den Mittelpunkt rücken — nämlich beim Klima- und Umweltschutz. Dieser gehört laut Kurz zu den „großen Zukunftsthemen“ im Wahlprogramm.

Dazu zählen weiters Arbeit, Gesundheit und Pflege, Europa sowie der Kampf gegen den politischen Islam. Bewerben will Kurz aber auch die Leistungen der abgewählten Regierung wie Familienbonus, Nulldefizit und die restriktive Zuwanderungspolitik.

Im EU-Wahlkampf war Umweltschutz eines der drei Top-Themen.