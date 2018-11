SPÖ-Linie lässt Kirchmayr grübeln

Die Sitzung des Finanzausschusses am Mittwoch, in der das Landesbudget behandelt wurde, bringt OÖVP-Klubobfrau Helena Kirchmayr ins Grübeln — freilich nicht über den Voranschlag an sich, sondern über das Verhalten der SPÖ. Denn: Obwohl es in Bezug auf das Sozialbudget eine schriftliche Vereinbarung zwischen SPÖ-Landesrätin Birgt Gerstorfer und LH Thomas Stelzer gebe, haben die SPÖ-Abgeordneten im Ausschuss das Sozialbuget abgelehnt. Das, so Kirchmayr, „wirft die Frage auf, wer in der SPÖ Oberösterreich das Sagen hat“. Immerhin habe Gerstorfer auch in einem einvernehmlichen Budgetgespräch ihre Zustimmung zum Sozial-Kapitel gegeben, so Kirchmayr. Und merkt an, dass sich — während die SPÖ offenbar interne Machtstreitigkeiten ausfechten müsse — OÖVP und FPÖ mit ihrer Zustimmung im Finanzausschuss darum kümmern, dass es auch 2019 Unterstützung für jene Landsleute gibt, die auf Hilfe angewiesen sind. Sprich: Es gebe im Sozialressort von Gerstorfer ein Plus von 4,3 Prozent, das sei eine der größten Erhöhungen aller Bereiche.

Aus Sicht von Kirchmayr ist das Budget 2019 — mit einem Volumen von 5,71 Milliarden Euro — insgesamt durch Steigerungen und Investitionsschwerpunkte in den Bereichen Soziales, Gesundheit, Kinderbetreuung, Breitbandausbau, Wissenschaft und öffentlicher Verkehr gekennzeichnet. „Oberösterreich handelt verantwortungsbewusst und im Sinne von gelebter Generationengerechtigkeit“, sagt Kirchmayr mit Verweis darauf, dass auch im kommenden Jahr keine neuen Schulden gemacht werden. Das finde in der bestmöglichen Bonitätsnote Niederschlag.

Dessen ungeachtet ortet die SPÖ eine „fehlende soziale Handschrift“, daher die Ablehnung des Sozialen, auch zu Bildung, Kultur und Wohnbau sagen die Roten Nein. Den Grünen ist die dreiprozentige Erhöhung im Bereich des Chancengleichheitsgesetzes zu wenig.