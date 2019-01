SPÖ mit „negativer Stimmungsmache“

Offensichtlich ist der Wahlkampf zur Arbeiterkammer eröffnet und die SPÖ hat auch bereits ihr Thema gefunden: das Gesundheitssystem im Allgemeinen und die Lage der dortigen Mitarbeiter im Besonderen. Die Studie dazu wurde schon im Vorjahr präsentiert, zum Jahreswechsel wurde dann ein möglicher Skandal konstruiert und nun wird mobilisiert. Laut Medienberichten hat die Gewerkschaft Vida mittels Rundschreiben Betriebsräte in Gesundheitseinrichtungen aufgefordert, Leserbriefe an Medien über scheinbare Personalnöte in Spitälern zu verfassen. „Die Anstiftung zur negativen Stimmungsmache in den Spitälern zeigt auf, wie bei der SPÖ gearbeitet wird“, ärgert sich OÖVP-Landesgeschäftsführer LAbg. Wolfgang Hattmannsdorfer. Er geht davon aus, dass derartige Leserbrief-Aktionen auch andere Bereiche betreffen könnten. „Vermutlich müssen wir uns im Rahmen der AK-Wahl auf weitere negative Kampagnen seitens der SPÖ einstellen.“

Gerade in sensiblen Bereichen wie bei der Gesundheit, gelte es auf sachlicher Ebene zu diskutieren und kein politisches Kleingeld auf dem Rücken von Patienten und Mitarbeitern herauszuschlagen. Die Fakten seien klar: Die Prüfung der angeblichen „Protokoll-Affäre“ in der gespag hat ergeben, dass alles rechtlich einwandfrei ablief. Das Ergebnis zeige laut Hattmannsdorfer, dass es sich um eine parteipolitische Kampagne gehandelt hat. Bezüglich der Personalausstattung im Kepler Universitätsklinikum habe die Prüfung der Sanitären Aufsicht gezeigt, dass alle Personalstandards eingehalten bzw. sogar übererfüllt werden. Aber trotzdem schlägt der Linzer SPÖ-Chef Bgm. Klaus Luger weiterhin Alarm: „Für die nachhaltige Vermeidung weiterer Probleme und Missstimmungen braucht es aber eine intensivere Einschau über einen längeren Zeitraum“ so Luger. Und er möchte die Kontrolle nicht nur durch eigene Beamten der Linzer Sanitären Aufsicht sondern auch durch einen Experten der Ärztekammer und einer Pflegeexpertin der Arbeiterkammer. Er habe laut Aussendung auch schon die weitere Vorgehensweise und den Zeitplan bis Mai besprochen.

Und auch der SPÖ-Klub wurde bereits für den AK-Wahlkampf tätig: Wie berichtet ortet er regional lange Wartezeiten bei OP-Terminen und leitet daraus die angespannte Personalsituation im Krankenhausbereich ab.