SPÖ-Mitglieder stimmen in zweiter Juni-Hälfte ab

Die SPÖ wird ihre rund 170.000 Mitglieder in der zweiten Juni-Hälfte über den künftigen Kurs der Partei abstimmen lassen. Ja oder Nein sagen können sie zum Entwurf für ein Parteiprogramm und zur Statutenänderung. Ferner sind die Mitglieder aufgefordert kundzutun, wie es um ihre Zufriedenheit bestellt ist. Die vierte Frage können jeweils die Landesorganisationen auswählen.

Wie Parteichef Christian Kern Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz nach dem Vorstand betonte, gehe es bei der Befragung einmal um eine Orientierung. Der eigentliche Beschluss werde bei einem Parteitag im Oktober gefällt. Angesichts der breiten Einbindung der Mitglieder im Vorfeld würde ihn eine Ablehnung überraschen, sei das Papier doch quasi das Ergebnis der „Schwarm-Intelligenz der Sozialdemokratie“. Käme es trotzdem dazu, würde man einfach ein neues Programm basteln. Abgestimmt werden kann per Brief, online oder in den örtlichen Büros der SPÖ.

Beim Votum im Vorstand gab es am Freitag Ablehnung durch die Jugendorganisationen. Kern bewertete das sarkastisch. Man habe sich eben dazu entschlossen, die Abschaffung des Kapitalismus nicht ins Parteiprogramm zu schreiben, weil das in den kommenden Perioden doch eher unrealistisch sei. Eine Gegenstimme und Enthaltungen gab es auch bei der Statutenreform, dem Vernehmen nach von Mandataren, die von der neuen zehnjährigen Funktionsbeschränkung betroffen sind.

Kern verteidigte diese Regelung. Denn der Organisation müsse ihre Saturiertheit ausgetrieben werden. Ohnehin habe jeder die Chance, auch nach zehn Jahren sein Mandat zu behalten, dann nämlich, wenn im jeweiligen Wahlkreis zwei Drittel dafür seien. Einen Heinz Fischer etwa hätten die Mitglieder in jedwede Funktion mit 100 Prozent immer wieder gewählt. Änderungen dürfte es übrigens auch bei den Parteigremien geben. So soll die Zahl der Stellvertreter des Parteivorsitzenden reduziert und dementsprechend auch das Präsidium verkleinert werden.

Ziel der ganzen Reform müsse jedenfalls eine Re-Politisierung sein, findet Kern. In der Folge solle es gelingen, die Köpfe und Herzen der Menschen zu gewinnen und auch wieder in Regierungsverantwortung zu gelangen, meinte Kern.

Vom Programm sollen in den kommenden Monaten zu einzelnen Themen konkretere Papiere abgeleitet werden. Den Auftakt macht der Bereich Migration, zu dem eine Arbeitsgruppe eingerichtet wird. Geleitet wird diese vom Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser sowie vom designierten burgenländischen SPÖ-Vorsitzenden Hans Peter Doskozil, „um die gesamte Breite der Partei abzudecken“, wie Kern ausführte.