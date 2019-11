SPÖ-Rücktritt nach Wahldebakel

Ein Verlust von rund sechs Prozentpunkten war dann doch zu viel, da nützte es auch nichts mehr, dass die SPÖ bei der Steiermark-Wahl am Sonntag zumindest Platz zwei hinter der ÖVP behaupten konnte. Der SPÖ-Vorsitzende und LH-Stv. Michael Schickhofer übernahm Montagvormittag nach dem denkwürdigen Wahl-Debakel die Verantwortung, nahm den Hut und trat zurück. „Ich nehme zur Kenntnis, dass ich mehr Unternehmer und Manager bin als klassischer Politiker.“ Nun beginne für ihn mit bald 40 Jahren ein „neuer Lebensweg“.

Am Nachmittag wurden dann vom Parteivorstand bereits die Weichen für die SPÖ-Zukunft in der Steiermark gestellt. So wurde Vizeklubchef Jörg Leichtfried mit der vorübergehenden Führung der Partei beauftragt.

Der 60-jährige Finanzlandesrat Anton Lang sagte nach zweistündiger Sitzung im Parteihaus in Graz-Eggenberg, er sei vom Landesparteivorstand legitimiert worden, die Verhandlungen mit der ÖVP zu führen. „Wir sind noch diese Woche zu einem Gespräch eingeladen. Wenn wir auch zu einer Koalition mit der ÖVP eingeladen werden, werde ich die weiteren Gespräche führen“, so Lang. „Es kann auch ein Thema sein, den Parteivorsitz zu übernehmen, warten wir ab.“ Aus seiner Sicht sei das dann auch nicht nur für eine kurze Zeit. Zu Koalitionsbedingungen vonseiten der SPÖ — etwa die Zahl der Landesräte (derzeit vier, Anm.) in einer neuen Regierung — wollte Lang noch nichts sagen, auch nichts zu einem baldigen Landesparteitag.

LH dankt Schickhofer

ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer bedankte sich bei seinem ehemaligen Stellvertreter Schickhofer: „Ich respektiere die Entscheidung. Wir haben gemeinsam einige Reformen für die Steiermark umgesetzt und viel weitergebracht. Ich wünsche ihm ganz persönlich viel Erfolg für die Zukunft und viele glückliche Stunden mit seiner Familie, seiner Frau und seinen Kindern, der Minna, dem Vincent und dem Gregor.“

Die Freiheitlichen werden am Mittwoch beraten. „Es gilt, das Ergebnis eingehend zu analysieren und mit vollem Einsatz in die Zukunft zu starten. Gemeinsam werden wir bei den nächsten Wahlen eine Trendumkehr sicherstellen. Im Gegensatz zur SPÖ, die im Personalchaos versinkt, arbeiten wir geschlossen weiter“, zeigt sich FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek motiviert.

Steirische Briefwähler bringen Mandatsverschiebung

FPÖ und KPÖ verloren, Grüne und SPÖ gewannen noch je ein Mandat — ÖVP bleibt in Graz doch die Nummer 1

Die Hochrechner hatten fix damit gerechnet, dass sich die Grünen mit der Auszählung der Briefwahl Platz 1 in Graz holen würden — lagen sie am Sonntag doch nur 449 Stimmen hinter der ÖVP. Aber anders als erwartet schnitt auch die ÖVP — die zuletzt immer ein wenig verlor dadurch — in der Briefwahl unerwartet gut ab. Und so verringerte sich der Abstand zwar auf 149 Stimmen, aber die ÖVP blieb vorne.

Am Abend stand dann das komplette Ergebnis fest, grundsätzlich änderten die knapp 90.000 Briefwähler nicht mehr viel: Die ÖVP siegt mit 36,1 Prozent (im Vergleich zur Wahl 2015 ein Plus von 7,6 Prozent) und hat nun 18 Mandate (+4) im steirischen Landtag. Die SPÖ ist nun bei knapp über 23 Prozent (-6,3) und wird 12 Mandate (-3) stellen. Die FPÖ stellt mit den 17,5 Prozent (-9,3) nur mehr 8 Mandate (-6). Die Grünen erreichen 12,1 (+5,4) und haben die Mandatszahl auf 6 verdoppelt. Die KPÖ hat einen leichten Zugewinn, für ihre 6 Prozent sind sie aber weiterhin mit lediglich zwei Mandaten im Landtag. Dort werden nun erstmals auch die Neos sein, mit Wahlkarten kommen sie auf 5,5 Prozent und ebenfalls zwei Mandate.

ÖVP-Chef Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hatte noch am Wahlabend angekündigt, mit allen zu reden, als erstes aber mit den Sozialdemokraten. Zum nun neuen Koalitionsverhandler Anton Lang (SPÖ) pflegt der Landeshauptmann bekanntlich ein gutes Verhältnis. Eine Mehrheit (25 Sitze) hat er aber auch mit der FPÖ oder in einer Dreierkoalition mit den Grünen und den Neos.