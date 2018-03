SPÖ-Solo bei U-Ausschuss ärgert Rest der Opposition

Die SPÖ hat sich entschlossen, zur Spaßbremse der türkis-blauen Koalition zu werden: Am Tag vor der ersten Budgetpräsentation der Regierung und knapp vor deren 100-Tage-Jubiläum hat Oppositionsführer Christian Kern am Dienstag wenig überraschend angekündigt, dass seine Partei in der Causa BVT einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss beantragen wird. Es ist der 22. U-Ausschuss in der Zweiten Republik — und nicht der letzte: Denn wohl ziemlich parallel dazu wird es auch wieder einen Eurofighter-U-Ausschuss geben.

Für Kern sind die Vorgänge und Vorwürfe rund um die Hausdurchsuchung beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) „in dieser Form einzigartig“. Der Wille der Bundesregierung zur Aufklärung der Causa habe bisher zu wünschen übrig gelassen, so der SPÖ-Chef, daher sei er der Auffassung, „wir können nicht zur Tagesordnung übergehen“. Zwar muss der genaue Untersuchungsgegenstand erst ausformuliert werden, den Antrag auf den U-Ausschuss will die SPÖ aber bereits heute oder morgen im Nationalrat einbringen.

Dass die Roten den Ausschuss alleine beantragen — man braucht ein Viertel der Abgeordnentenstimmen, die SPÖ stellt 52 Mandatare, 46 wären nötig —, hat umgehend zu Reibereien der Oppositionsparteien geführt. Neos-Chef Matthias Strolz kritisierte, dass die SPÖ damit im Ausschuss auch alleine über Zeugenladungen und die Zeitleiste entscheiden könne. Er bedauere diesen „Alleingang“, so Strolz, er hoffe nicht, dass das damit zu tun habe, „dass die SPÖ etwas zu verbergen hat aus der Zeit des rot-schwarzen Machtkartells“. Und Peter Pilz richtete der SPÖ aus: Er hoffe, dass sie „über ausreichend Information und sachliche Qualifikation verfügt“. Offen ist, in welcher Form — als Mitarbeiter oder Abgeordneter — Pilz im Ausschuss mitmischt, jedenfalls rückte er sich mit eigenen Recherchen und Mutmaßungen gestern ins mediale Blickfeld.

FPÖ-Klubchef Walter Rosenkranz hält den Ausschuss zwar für „entbehrlich“. Sein Ansicht nach wird sich die SPÖ damit aber „bis auf die Knochen blamieren“, denn die Ermittlungen in der Causa BVT seien „hundert Prozent rechtsstaatlich abgelaufen“. Dem schloss sich auch ÖVP-Klubobmann August Wöginger an.

Bei vielen Auskünften wird Geheimhaltung gelten

Start für den U-Ausschuss soll im Sommer sein, den Vorsitz wird NR-Vizepräsidentin Doris Bures (SPÖ) haben. Zwar stünde der Vorsitz dem Nationalratspräsidenten zu, doch Wolfgang Sobotka hat bereits wissen lassen, dass er sich vertreten lässt — war er doch bis vor kurzem noch Innenminister.

Fraglich ist, wie ergiebig der U-Ausschuss überhaupt sein kann, ist das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung doch eine polizeiliche Sonderbehörde, die aus Gründen der nationalen Sicherheit zu einem guten Teil im Geheimen agiert. Akten dazu müssten dem Ausschuss nicht vorgelegt, Fragen dazu nicht beantwortet werden. Im Bundes-Verfassungsgesetz (Art. 52 und 53) sind „Auskünfte und Unterlagen, insbesondere über Quellen, deren Bekanntwerden die nationale Sicherheit oder die Sicherheit von Menschen gefährden würde“ ausdrücklich von der Verpflichtung aller staatlichen Organe ausgenommen, einem U-Ausschuss Auskunft zu gewähren.