Sport als großer Gewinner der Stadion-Kehrtwende

Der Zeitdruck war groß, am Ende wurde er zu groß. Bis Sommer 2022 hätte die neue LASK-Arena beim Pichlinger See fix und fertig sein müssen, in den vergangenen Wochen hatte sich eine zeitliche Verzögerung abgezeichnet. „Das hätte uns vor Probleme gestellt“, sagte Präsident Siegmund Gruber.

Seit Dienstagabend stand fest: Das Projekt ist Geschichte, der LASK kehrt auf die Gugl zurück. Und bekommt trotzdem, was er unbedingt benötigt, nämlich ein modernes, reines Fußballstadion. Die Schwarz-Weißen sind damit ebenso Gewinner, wie Blau Weiß, der HC Linz AG und Askö Linz-Steg (s. Story rechts). „Es ist ein guter Tag für den Sport in OÖ“, freute sich Sport-Landesrat Markus Achleitner.

Reines Fußballstadion mit 16.500 Sitzplätzen

Der LASK erhielt von der Stadt ein 80-jähriges Nutzungsrecht, das ab 1.7.2020 gilt. Das Stadion wird für rund 50 Mio. zu einer geschlossenen Arena ohne Laufbahn umgebaut. Auch Nebengebäude und Trainingsplätze werden neu gestaltet, außerdem soll ein Parkhaus mit 1000 Stellplätzen entstehen. „Unsere Anforderungen werden nicht runtergeschraubt“, bekräftigte Gruber, ein länderspieltaugliches Stadion mit mindestens 16.500 Sitzplätzen, 40 bis 45 Skyboxen und 1500 Business Seats bauen zu wollen. Wann genau der Umzug erfolgt, steht noch nicht fest, spätestens aber 2022, weil der LASK da ja aus Pasching raus muss. Einen genauen Bauplan gibt es noch nicht.

„Hatten die Gugl nie auf der Rechnung“

Erste Gespräche mit den Athletikern für eine solche Lösung hatte Bürgermeister Klaus Luger Mitte Mai aufgenommen. „Der LASK hat das unheimlich schnell prüfen lassen, dann haben wir die Gespräche intensiviert“, so Luger. „Wir hatten die Gugl so nie auf der Rechnung gehabt, hätten nicht gedacht, Baurecht zu bekommen. Fakt ist aber, dass die Gugl spitzenmäßige Attraktivität hat“, meinte Gruber. LH Thomas Stelzer bekräftigte, das Land werde sich in besonderem Ausmaß finanziell beteiligen.

BW Linz darf während Umbau auf Gugl bleiben

Während des Umbaus soll der Spielbetrieb von Zweitligist Blau Weiß Linz aufrechterhalten werden. „Es wird alles in Absprache mit Blau Weiß passieren, wir wollen niemanden vertreiben“, betonte Gruber. Dem Stadtrivalen wurde zugesichert, ab der Übernahme des LASK das Stadion drei weitere Jahre nutzen zu dürfen. Danach wird der Umzug in den Donaupark erfolgen, der komplett neu errichtet wird. Das Projekt darf maximal neun Mio. kosten, jeweils ein Drittel kommt von Land, Stadt und Verein. „Es ist ein großer Tag für den Ballsport in Linz. Auch für Blau Weiß, es war unser Wunsch und Ziel, dass wir ein kleines, feines Stadion im Donaupark bekommen“, freute sich Sport-Vorstand David Wimleitner. Das Stadion soll bundesligatauglich sein, es braucht daher zumindest 5000 Plätze.