100. NBA-Double-Double von Jakob Pöltl

Jakob Pöltl hat am Donnerstag (Ortszeit) das 100. Double-Double seiner Karriere in der National Basketball Association (NBA) erzielt. Der Center steuerte zum 110:105 der Toronto Raptors gegen die Minnesota Timberwolves 15 Punkte und zwölf Rebounds bei. Damit schrieb der 29-jährige Wiener gleichzeitig zum vierten Mal in Folge doppelt zweistellig an. Hinzu kamen zwei Assists in 28:47 Einsatzminuten.

Mit der gelungenen Revanche für das 101:112 vor knapp einem Monat auswärts haben die Kanadier erstmals in dieser Saison zwei Siege hintereinander gefeiert. Entscheidend war ein 13:1-Run auf 105:96 binnen 3:20 Minuten im Finish der Partie. Die Bilanz der Raptors lautet nunmehr auf vier Erfolge bei zwölf Niederlagen.

„Es war eine coole Leistung, ich bin stolz auf die Mannschaft“, sagte Pöltl nach dem Sieg zufrieden. Auf seine überragenden Statistiken in den jüngsten Partien legt er allerdings keinen besonderen Wert. „Das sind Momentaufnahmen. Natürlich waren es gute Spiele, ich bin stolz auf meine Leistungen, aber Statistiken, oder mit wem man das aus der Vergangenheit vergleicht, interessiert mich nicht wirklich. Ich bin stolz auf das, was mir gelungen ist und ich hoffe, dass ich das Ganze in der Zukunft weiterhin bringen kann.“

Comeback von Scottie Barnes

RJ Barrett erzielte 31 Punkte für Toronto. Scottie Barnes gab nach mehrwöchiger Verletzungspause (Bruch des rechten Augenhöhlenknochens) mit Brille als Schutz sein Comeback. Der All Star trug sich mit 17 Zählern ein. Stark spielte auch Chris Boucher, der 22 Punkte markierte.

Ab Sonntag stehen wieder vier Auswärtsspiele hintereinander für die in der Fremde bei bisher acht Auftritten noch sieglosen Raptors auf dem Programm. Los geht es bei NBA-Leader Cleveland Cavaliers, gegen die Toronto die Auftaktpartie in die neue Saison vor eigenem Publikum 106:136 verloren hatte.

San Antonio gewann ohne Victor Wembanyama

Ebenfalls erfolgreich blieb am Donnerstag Pöltls Ex-Club. Die San Antonio Spurs gewannen auch ohne den am rechten Knie verletzten Victor Wembanyama gegen Utah Jazz 126:118. Angeführt von Harrison Barnes (25 Punkte) scorten acht Spieler der Texaner zweistellig. Die Los Angeles Lakers kassierten hingegen eine knappe Heim-Niederlage kurz vor Schluss. Der Deutsche Franz Wagner, der mit 37 Punkten überragte, traf für die Orlando Magic erst drei Sekunden vor Spielende zum 119:118-Endstand.

Die beiden Lakers-Superstars LeBron James (31 Punkte) und Anthony Davis (39) zeigten eine gute Leistung. In der Schlussminute vergab Davis aber drei von vier Freiwürfen, wodurch Orlando die Möglichkeit zum Sieg erhielt und sie auch nutzte. Für die Lakers war es die erste Niederlage nach zuletzt sechs Siegen hintereinander.