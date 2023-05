2. Giro-Etappe an Italiener Milan – Evenepoel weiter voran

Der 22-jährige Jonathan Milan aus dem Bahrain-Team hat am Sonntag in San Salvo auf der 2. Etappe für den ersten Heimsieg beim 106. Giro d’Italia gesorgt. Für den Bahn-Olympiasieger in der Mannschaftsverfolgung von 2021 war es sein größter Erfolg im Straßen-Radsport. Gesamt blieb der 23-jährige Mitfavorit Remco Evenepoel mit 22 Sek. Vorsprung voran, der Belgier hatte am Vortag das Auftakt-Zeitfahren gewonnen. Lukas Pöstlberger (Jayco) wurde Tages-37. und ist Gesamt-23.

„Es ist mein erster Giro und erst die zweite Etappe. Die zu gewinnen, ist unglaublich“, sagte Milan. Er setzte sich auf dem in Teramo gestarteten Flach-Teilstück nach 202 km in einer Massenankunft in einem langgezogenen Sprint vor dem Niederländer David Dekker (Arkea Samsic) und dem Briten Kaden Graves (Alpecin) durch. Kurz nach der 4-km-Marke war es zu einem Sturz mehrerer Fahrer gekommen, wodurch sich das Peloton kurz vor der Tages-Entscheidung halbiert hatte. Evenepoel und Hauptrivale Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) blieben ungeschoren.

Am Montag winkt den Sprintern eine weitere Chance. Über 213 Kilometer geht es von Vasto nach Melfi. Zwei Bergwertungen der dritten und vierten Kategorie sollten kein großes Hindernis sein.