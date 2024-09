2000 Motocross-Fans erlebten Mehrnbacher ÖM-Spektakel

Mit der Freestyle-Motocross-Show am 31. August wurde das Mehrnbacher Motocross-Festival 2024 eingeleitet. Das belgische FMX-4-Ever Freestyle-Team sorgte mit vier Zweiradakrobaten am Samstagabend und am Sonntag in der Mittagspause für atemberaubende Sprünge.

In der Jugend-Staatsmeisterschaft sorgte Ried-Youngster Elias Felbermair als Dritter für das erste Podium 2024 in der 85-Kubikzentimeter-Klasse. Tagessieger wurde der ungarische GasGas-Pilot Kornel Oszkar Papp, vor dem Vorarlberger Yamaha-Nachwuchsfahrer Davi Dür. Mit zwei guten Rennen überzeugte auch Nico Kinz, die Innviertler MX-Hoffnung wurde Tages-Fünfter. Drittbester HSV Ried-Nachwuchsfahrer wurde Christoph Edlinger als Neunter.

Lesen Sie auch

In der Junioren-ÖM setzte sich in beiden Läufen der Slowene Lukas Osek durch, Zweiter in der Tageswertung wurde der Südtiroler Alex Gruber, als bester Österreicher stand Kilian Steirer vom MSC Kronast auf dem Podium als Dritter. Noah Jonas wurde als Fünfter bester HSV-Ried-Fahrer, Lauritz Winkel wurde Achter.

Die MX2-Klasse dominierte einmal mehr Johannes Klein, der 28-jährige MCC Behamberg-Pilot gewann beide Rennen, wurde Tagessieger vor Florian Dieminger vom MSC Seitenstetten und Boldizsar Nikolicz (Yamaha Austria). Christoph Zeintl wurde als bester Rieder Fahrer Tagessechster.

Weltmeisterlich

In der Königsklasse MX Open war der italienische Husqvarna-Werksfahrer Mattia Guadagnini unschlagbar und gewann beide Läufe. Zweiter und bester Österreicher in der Tageswertung wurde Pascal Rauchenecker (Team Auner), der quasi auf der Rennstrecke in Mehrnbach aufgewachsen ist und seit vielen Jahren Mitglied im HSV Ried ist. Klubkollege Michael Sandner wurde Tages-Dritter.

Bei der Siegerehrung bedankten sich die erfolgreichen Fahrer beim Publikum: „Ich freue mich sehr, dass ich heute zwei gute Läufe zeigen konnte. Die Zuschauer und das ganze Flair beflügeln mich, dass ist auch der Grund, warum ich weiterfahre. Die Meisterschaft ist wieder spannend geworden, abgerechnet wird zum Schluss“, versprach Rauchenecker eine Aufholjagd in der ÖM-Wertung. Auch Sandner war mit seiner Darbietung sehr zufrieden: „Hier zu Hause ein Podium zu schaffen, ist immer sehr schön, ich bin noch nicht ganz da wo ich hin gehöre, aber die Richtung stimmt und jetzt kann ich darauf aufbauen.“

Vor dem nächsten ÖM-Rennen in Oberdorf im Burgenland fehlen Rauchenecker nur mehr zwei Punkte auf den Führenden Honda-Piloten Michael Kratzer, auch Michael Sandner liegt nur acht Punkte hinter dem Gesamtführenden.

Ein großes Dankeschön geht vom HSV Ried an alle freiwilligen Helfer und Gönner, sowie Sponsoren: „Danke an alle, die mitgeholfen haben und an alle, die uns unterstützen, das ist unser gemeinsamer Erfolg“, sprach HSV Ried-Präsident Jürgen Kinz seinem Team und den Sponsoren ein großes Kompliment aus.

Mehrnbachs Bürgermeister Georg Stieglmayr war an beiden Tagen vor Ort und lobte die Verantwortlichen: „Der HSV Ried hat ein perfektes Event aufgezogen, ich möchte Jürgen Kinz und dem gesamten Team gratulieren, bitte macht so weiter“.

In Jauer war am Wochenende Moritz Ernecker beim ADAC Junior 85 Cup im Einsatz. Der 14-jährige Ried-Fahrer wurde trotz Stürzen in beiden Läufen Achter in der Tageswertung.