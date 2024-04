2:2 – Pattstellung in CL-Halbfinale zwischen Bayern und Real

Der FC Bayern München und Real Madrid haben sich auf dem Weg ins Finale der Fußball-Champions-League keinen entscheidenden Vorteil verschaffen können. Die beiden Topteams trennten sich am Dienstag in der Allianz Arena mit 2:2 (0:1). Vinicius Junior traf für die „Königlichen“ früh (24.) und rettete ihnen mit einem verwandelten Elfmeter (83.) noch ein Remis. Die Treffer der Bayern, bei denen Konrad Laimer durchspielte, erzielten Leroy Sane (53.) und Harry Kane (57./Elfmeter).

Die „Königlichen“, bei denen der am Knie verletzte ÖFB-Star David Alaba in seiner alten Heimat als Daumendrücker auf der Bank saß, wollten ihr drittes Out im vierten CL-Halbfinale in Folge unbedingt verhindern. Nur 2022 hatten sie auf dem Weg zum Titelgewinn in der Vorschlussrunde die Oberhand behalten. Die Münchner wahrten die Chance, eine titellose Saison zu verhindern. Perfekt machen können sie den Finaleinzug am 8. Mai im Madrider Estadio Santiago Bernabeu. Im zweiten Semifinale treffen am Mittwoch (21.00 Uhr) Borussia Dortmund (Marcel Sabitzer) und Paris St. Germain aufeinander.

Die Bayern feuerten mit den rechtzeitig fit gewordenen Laimer, Jamal Musiala und Sane von Beginn an ein wahres Offensivfeuerwerk ab. In der ersten Viertelstunde hätte der Ball gut dreimal im Netz zappeln können. Schon nach 40 Sekunden musste Real-Goalie Andrij Lunin mit einer Fußabwehr bei einem Abschluss von Sane aus etwas spitzem Winkel eine Glanztat vollbringen. Der Ukrainer hielt auch einen Schuss von Kane (6.). Sane (7.) und Jamal Musiala (12.) schossen zudem drüber.

Von den „Königlichen“ war vorne vorerst nichts zu sehen, mit ihrer ersten guten Offensivaktion stellten sie den Spielverlauf aber auf den Kopf. Nach idealem Lochpass von Toni Kroos schloss Vinicius Junior mit dem ersten Kontakt ab und ließ Manuel Neuer keine Abwehrchance. Maximale Effizienz zeichnete die Gäste aus. Die Bayern hingegen brachten auch einen Kane-Freistoß nicht im Tor unter (42.).

Nach Wiederbeginn änderte sich die Charakteristik. Neuer fischte einen Kroos-Schuss aus dem Kreuzeck (51.) und verhinderte somit ein schnelles 0:2. Die Bayern hingegen waren nun kaltschnäuzig vor dem Tor. Laimer leitete den Ausgleich mit einem Pass auf die Seite gut ein, Sane zog im Strafraum nach innen und traf mit links ins kurze Eck. Damit endete eine Tor-Durststrecke des 28-Jährigen, der letztmals beim Liga-8:0 gegen Darmstadt am 28. Oktober 2023 getroffen hatte. Drei Minuten später traf Lucas Vazquez den durchbrechenden Musiala im Strafraum und Kane verwertete den Elfmeter souverän zur Führung.

Danach hatten vorerst die Münchner weiter die besseren Momente, was sich in der Schlussviertelstunde aber änderte. Neuer machte im Duell mit Vinicius Junior das kurze Eck noch gut zu (79.). Drei Minuten später legte Kim Minjae allerdings Rodrygo im Strafraum und Vinicius Junior machte souverän seinen Doppelpack perfekt. Der Brasilianer hat somit auch im dritten Jahr in Folge im Semifinale getroffen. Für beide Teams gingen ungeschlagene Pflichtspielserien weiter. Real hat 19 Mal nicht mehr verloren, die Bayern sechsmal.