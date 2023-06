2400 km für prestigeträchtigen Sieg

„Die lange Reise hat sich definitiv ausgezahlt“, schmunzelte Julian Wagner. Am Dienstag absolvierte der OÖ-Motorsportler mit Co-Pilotin Hanna Ostlender eine 14 Stunden lange Autofahrt über 1200 km zur traditionsreichen Ypres Rally in Belgien, gestern trat das Duo die Heimreise als Gesamtsieger in der Rally4-Wertung an.

„Hoher Stellenwert“

„Dieser Erfolg hat einen sehr hohen Stellenwert, es ist die traditionellste und prestigeträchtigste Rallye in Belgien“, betonte Wagner, der mit seinem Peugeot208 von Stengg Motorsport auch die Führung im Stellantis Cup ausbauen konnte, zwei Rennen stehen noch aus.

Beim Debüt bei der „Holy Week“ zu gewinnen, das mache den Sieg noch wertvoller. „Das Rennen hat etwas ganz Spezielles. Sehr enge Straßen, sehr schnell und sehr tiefe Cuts. In manchen Kurven sind zwei Drittel des Autos im Graben“, erzählte der 28-Jährige. Dazu rasten die Boliden auch über Kopfsteinpflaster-Passagen, die man von der Flandern-Radrundfahrt her kennt.

Heute gibt Wagner wieder im Büro „Vollgas“, wie er sagt. „Tagwache fünf Uhr.“ Für den Mühlviertler keine Belastung, viel mehr Spaß, denn: „Ich arbeite dafür, dass ich Rallye fahren kann.“

Von Tobias Hörtenhuber