25! Innenstadtkriterium in Wels feiert heuer Jubiläum

Am 24. Juli ab 16:45 Uhr treten in der Messestadt wieder die Radsportler in die Pedale

elBereits zum 25. Mal werden heuer Topstars des Radsports in der Welser Innenstadt um den Sieg fahren. Beim größten Kriterium Österreichs am 24. Juli, nur drei Tage nach Ende der Tour de France 2024, sind internationale und sämtliche österreichischen Radprofis aus der World Tour am Start.

Highlight des letzten Jahres war der Auftritt von Tour-Held Felix Gall, der sich nur knapp Michael Gogl geschlagen geben musste. Auch die Verpflichtung von Vincenzo Nibali, Tour-, Giro- und Vuelta-Gewinner, vor einigen Jahren war herausragend.

Die Topstars sind mit gut 60 km/h durch die Welser Innenstadt unterwegs. Der 800 Meter lange Rundkurs bietet allen Radsportfans die Gelegenheit, hautnah am Renngeschehen dabei zu sein. 10.000 Zuschauer werden erwartet und diesen Tag zu einem großen Radsportfest machen.

Die heimischen World-Tour-Fahrer Felix Gall (Team AG2R Citroen Team), Patrick Konrad (Team Lidl – Trek), Gregor Mühlberger (Movistar Team) und Michael Gogl (Alpecin – Deceuninck) bekommen starke Konkurrenz vom Welser Team rund um Riccardo Zoidl, Hermann Pernsteiner und Sebastian Schönberger (Team Felt Felbermayr).

Hautnah am Geschehen

Der anspruchsvolle Rechtskurs mit seinen vier Kurven bietet den Fans des Radsports Kurventechnik und Radbeherrschung auf höchstem Niveau. Auf insgesamt drei großen Video-Walls können die Zuschauer vor Ort das gesamte Renngeschehen der 25. Auflage in der Messestadt erleben.

„Beim Innenstadtkriterium treffen wieder die Spitzenstars des Radsports aufeinander. Das Rennen zählt zu den spannendsten und wichtigsten Sportevents des Jahres – nicht nur in Wels, sondern in ganz Österreich. Wir freuen uns, dieses Highlight zu unterstützen und wünschen allen Teilnehmern viel Glück und allen Zusehern ein spannendes Rennen“, so Bürgermeister Andreas Rabl.

Volles Programm

„Als Welser Regionalbank sind wir stolz, starker Partner für dieses erfolgreiche Sportereignis in Wels zu sein. Wir freuen uns schon sehr auf ein spannendes Rennen und auf viele Besucher in der Welser Innenstadt“, meinte Günter Stadlberger, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Wels.

Bereits um 16.45 Uhr beginnt das Rennprogramm in Wels mit dem BOA Kids Race, das internationale Damenrennen startet um 18 Uhr. Der Raiffeisen GP der Damen führt über 30 Runden und wurde zuletzt von deutschen und italienischen Fahrerinnen dominiert.

Im Eliterennen der Herren sind ab 19 Uhr 60 Runden (insgesamt 48 km) zu bestreiten. Für zusätzliche Spannung sorgt der Rennmodus, der sich bereits bei der letzten Austragung bewährt hat: Ab der 30. Runde werden zu jeder 3. Runde die letzten 2 Fahrer des Feldes herausgenommen. Das wird für ein höheres Tempo und für ein noch spannenderes Rennen sorgen. Zum Finale werden dann noch maximal 25 Fahrer im Bewerb sein, die den Sieg beim Jubiläums-Innenstadtkriterium unter sich ausmachen.

Das Welser Innenstadtkriterium zählt auch zur neuen Dachmarke „Oberösterreich Classics“ des Landesradsportverbandes. Die bedeutendsten heimischen Straßenrennen, das Saisoneröffnungsrennen in Leonding, das Kriterium Wels, die Int. OÖ Rundfahrt und die Int. Junioren Rundfahrt treten gemeinsam auf. „Ziel ist es, den oberösterreichischen Straßenrennen eine gemeinsame Plattform zu geben und diese auch gemeinsam zu vermarkten“, so Paul Resch, Präsident des OÖ. Radsportverbandes.

Das Rennen wird heuer auch wieder Live von K 19 und LT1 im TV übertragen.