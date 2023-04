27. April soll für Linz-Steg wieder zum Jubeltag werden

Nach elftägiger Pause wird die Finalserie der Austrian Volley League (AVL) der Frauen fortgesetzt, und vielleicht auch schon abgeschlossen.

Titelverteidiger Linz-Steg liegt gegen VB NÖ Sokol/Post nach drei Partien des „best of five“-Vergleichs mit durchwegs Heimsiegen 2:1 voran, am Donnerstag (20.25 Uhr, live ORF Sport +) würde die Meisterschaft mit einem erneuten Erfolg der Oberösterreicherinnen zu einem Ende gebracht werden. Spiel fünf würde am Sonntag in Linz stattfinden.

Der erste Auswärtssieg in diesem Duell wäre eine exakte Duplizität der Ereignisse vom Vorjahr, als die Linzerinnen ebenfalls am 27. April den Sack zum 3:1 zugemacht haben. Linz-Coach Facundo Morando gab sich vor der Anreise zuversichtlich, nach Supercup und Cup nun auch die Meisterschaft zu holen: „Wir wollen das Heft selbst in die Hand nehmen.“

Der Herausforderer freilich hat schon in Spiel zwei daheim gezeigt, dass der Titelträger zu bezwingen ist. Es ist das achte Saisonduell der beiden Teams.