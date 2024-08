3. Vuelta-Tagessieg von Van Aert – O’Connor vorne souverän

Gestärkt vom ersten Ruhetag hat der Australier Ben O’Connor am Dienstag auf der zehnten Etappe der Spanien-Radrundfahrt das Rote Trikot des Gesamtführenden problemlos verteidigt. Der Decathlon-Teamkollege von Felix Gall kam auf dem 160 km langen Teilstück durch Galicien gemeinsam mit dem Osttiroler im Hauptfeld ins Ziel und hat weiter 3:53 Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Primoz Roglic. Vorne holte sich Wout van Aert seinen dritten Tagessieg bei dieser Vuelta.

Der Belgier drückte der Etappe seinen Stempel auf, lancierte immer wieder Attacken und setzte sich bald mit vier weiteren Fahrern vom Peloton ab. Der 29-jährige Visma-Fahrer im Grünen Punkte-Trikot zermürbte mit seiner Dominanz auch diese kleine Gruppe und fuhr schließlich mit dem Franzosen Quentin Pacher ins Duell um den Tagessieg. Im Zielsprint im Küstenort Baiona blieb Van Aert ungefährdet und feierte seinen zwölften Etappenerfolg bei einer der drei großen Rundfahrten. Im Kampf um das Bergtrikot schloss er zum führenden Briten Adam Yates auf.

Im Hauptfeld, das 5:31 Minuten Rückstand aufwies, ließ das Decathlon-Team um Kapitän O’Connor derweil nichts anbrennen. Der Australier kam als 22. zeitgleich wie Roglic (32.) und Gall, der 14. wurde, an. Im Gesamtklassement kam es dadurch an der Spitze zu keinen Veränderungen, Gall ist weiterhin mit fünfeinhalb Minuten Rückstand auf O’Connor Achter. Die elfte Etappe führt am Mittwoch im Nordwesten Spaniens über hügelige 166,5 km rund um Padrón.