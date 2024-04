40. DTM-Saison: Elf Teams, sieben Hersteller und 16 Läufe

Das Deutsche Tourenwagen Masters geht am Wochenende in Oschersleben in seine 40. Saison

Start frei für die Jubiläumssaison der DTM: Am kommenden Wochenende springen beim Saisonauftakt in der Motorsport Arena Oschersleben bei Magdeburg die Startampeln auf grün.

Die DTM-Rennen werden bei ServusTV live übertragen, das Renngeschehen aus Oschersleben wird am Samstag und Sonntag ab 13 Uhr zu sehen sein.

Lesen Sie auch

Der Kreis der Favoriten in der Jubiläumssaison ist groß, allen voran der aktuelle Champion Thomas Preining aus Oberösterreich. Der Porsche-Pilot vom Team Manthey EMA war im vergangenen Jahr nicht nur schnell, sondern glänzte mit hoher Konstanz, Nervenstärke und taktischer Reife. „Ich freue mich auf Oschersleben. Es ist einer meiner Lieblingskurse und ein gutes Pflaster für unseren Porsche, der dort immer gut funktioniert hat. Vor allem im Qualifying ist es schwer, alles auf den Punkt zu bringen und eine schnelle

Runde zu fahren. Aber genau diese Herausforderungen liebe ich. Die Fans in Oschersleben sind super und immer gut drauf. Das wird ein cooler Saisonauftakt“, verspricht der 25-Jährige.

Schnelle Mitbewerber

Mit Rast, van der Linde und Wittmann von Lokalmatador Schubert Motorsport hat der Österreicher jedoch starke Konkurrenten. Den Test in Hockenheim vor rund zwei Wochen beendete das BMW-Trio geschlossen auf dem Podium.

SSR Performance fuhr 2023 in Oschersleben nicht nur zum ersten DTM-Sieg, sondern auch zum Debüt-Erfolg von Lamborghini. Ein ähnlich gelungener Start könnte Vizemeister Mirko Bortolotti, der Italiener wuchs in Wien auf, und seinem dänischen Teamkollegen Nicki Thiim viel Schwung im Titel-Kampf verleihen. Auch der Bayer Christian Engelhart feierte im Vorjahr seinen ersten Triumph in Deutschlands Top-Rennserie und möchte im Lamborghini für das steirische Grasser-Racing-Team dieses Ergebnis wiederholen.

Immer auf der Rechnung haben muss man den Abt-Rennstall mit Kelvin van der Linde (Südafrika) und dem Schweizer Ricardo Feller. „Wir sind beim Test sehr gut zurechtgekommen, die Crew ist gut in Schuss“, schmuzelte Audi-Pilot Feller. „Ich freue mich auf die Saison und werde in Oschersleben voll angreifen.“

Pilot und Auto neu

Der Frankfurter Rennstall Dörr Motorsport gibt in Oschersleben sein DTM-Debüt und geht mit zwei McLaren 720S GT3 Evo an den Start. Im Cockpit des einen britischen Supersportwagens sitzt Neueinsteiger Ben Dörr, Sohnemann des Teamchefs und mit 19 Jahren jüngster Pilot im Feld. Den zweiten McLaren steuert der Tiroler Routinier Clemens Schmid.

Spektakulärer Rahmen

Von der Tribüne aus erleben die Zuschauer zudem spektakuläre weitere Rennserien: Auch das ADAC GT Masters eröffnet in Oschersleben seine Saison und tritt mit sieben verschiedenen Fahrzeugmarken an. Die vielversprechenden Talente und ehrgeizigen Amateure in der ADAC GT4 Germany sowie die Armada aus Zuffenhausen im Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland mit 911er GT3 Cup-Rennern sind gleichfalls am Start.

Die neue DTM-App ist zum Rennwochenende in den App-Stores verfügbar. Mit der App verpassen Fans vor Ort keine Session, Autogrammstunde und können sich dank der integrierten Übersichtskarte problemlos orientieren.

DTM-Rennkalender 2024