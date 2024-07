40 Jahre Vollgas: ADAC DTM feiert Jubiläum am Norisring

Am Nürnberger Stadtkurs will Lokalmatador Wittmann aufs Podium – Champion Preining sucht Vorjahresform

Am Wochenende gastiert die DTM in Nürnberg auf dem einzigen Stadtkurs in Deutschland. Auf dem Norisring geht Audi-Pilot Kelvin van der Linde als Tabellenfüher ins Rennen, Lamborghini-Ass Mirko Bortolotti, der Italo-Wiener, lauert mit nur acht Punkten Rückstand dahinter.

Dazu feiert die DTM am Norisring ihr 40-jähriges Jubiläum, die Fans erwarten zwei Rennen mit historischen Rennfahrzeugen aus vier Dekaden DTM-Geschichte und Stars aus den vergangenen 40 Jahren. ProSieben zeigt die Läufe vom Norisring live im deutschen Free-TV am Samstag und Sonntag ab 13 Uhr.

Für Marco Wittmann, den BMW-Werkspiloten aus Fürth, wird das Wochenende zum Heimspiel. Er bestreitet dieses Jahr sein elftes Norisring-Wochenende. „Es wäre ein Traum, dort zu gewinnen oder zumindest aufs Podium zu fahren“, hoffte Wittmann. 2018 hatte er in Nürnberg gewonnen. „

Das war mein mit Abstand emotionalster Sieg. Mit den Fans auf den Tribünen, Freunden und meiner Familie zu feiern, hat sich großartig angefühlt. Das war etwas ganz Besonderes“, erinnerte sich der 34-Jährige. Auch Teamkollege Sheldon van der Linde hat gute Erinnerungen an den Norisring, der Südafrikaner und Wahl-Münchner gewann im vergangenen Jahr.

Gut in Form

Sein Bruder Kelvin möchte auch nach dem Norisring ganz vorne stehen. Fünf verschiedene Sieger aus den ersten sechs Rennen zeigen allerdings, wie umkämpft und ausgeglichen die DTM 2024 ist. Van der Linde will in Nürnberg seine gute Bilanz mit zuletzt drei Podestplätzen in vier Rennen fortsetzen: „Ich hatte dort immer die Pace, um ganz vorne mitzufahren, aber bisher nicht das nötige Glück. Ich hoffe, wir können dieses Mal das erste Podium feiern.“

Besonders eng geht es hinter dem DTM-Führungsduo zu. Als Dritten trennen Kelvin van der Lindes Schweizer Teamkollegen Ricardo Feller nur neun Punkte von Schubert-Motorsport-Pilot Rene Rast auf Platz neun. Dazwischen fährt auch Titelverteidiger Thomas Preining. Der Porsche-Werksfahrer von Manthey EMA sucht noch nach seiner Konstanz aus der Meistersaison.

Scharfe Kurven

Zwei enge Kurven und dazwischen fast durchgehend Vollgas. Auf den ersten Blick wirkt der Norisring recht unscheinbar. Doch beim Stadtparcours begrenzen statt Auslaufzonen oder Kiesbetten großteils Mauern oder Leitplanken die Strecke.

Vor der Spitzkehre am Dutzendteich und der Grundig-Kehre müssen die Fahrer stark abbremsen, dazwischen erleben die Fans Vollgas-Racing mit Windschatten-Duellen. Dazu ist der Norisring mit 2,2 Kilometer die mit Abstand kürzeste DTM-Strecke.

Nostalgie am Ring

Das Flair der letzten 40 DTM-Jahre versprüht die DTM Classic. In zwei Rennen treten Legenden wie Hans-Joachim Stuck, Harald Grohs oder Altfrid Heger gegeneinander an. Für ordentlich Rauch sorgen die Red Bull Driftbrothers, die mit ihren über 1.000 PS starken BMW M4 ein Drift-Spektakel abfeuern.

Am Norisring feiert die DTM ihr 40-jähriges Jubiläum. Die Besucher erwarten unter anderem Talks mit Motorsport-Legenden in der Fan-Zone. Am Samstagabend wird das Fahrerlager zur Partymeile, wenn die After Race Party von Sunshine Live mit DJ Falk steigt.

Tickets für das ADAC DTM-Wochenende am Norisring gibt es ab 74 Euro unter dtm.com. Dazu profitieren alle Ticketbesitzer von der kostenlosen Anreise im Verkehrsverbund Nürnberg.