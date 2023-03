4:0-Siege von Innsbruck und VSV in ICE-Viertelfinale

Drei Auswärtssiege und eine kleine Vorentscheidung haben die zweiten Viertelfinal-Partien in der ICE Hockey League gebracht. Innsbruck gewann am Freitag 4:0 bei den Vienna Capitals und revanchierte sich damit ebenso für eine Heimniederlage am Dienstag wie der VSV, der sich seinerseits mit 4:0 beim KAC durchsetzte. Linz schaffte einen 2:1-Heimsieg gegen Bozen. Mit Salzburg, das 2:1 bei Fehervar gewann, gelang nur einem Team ein 2:0-Vorsprung in der „best of seven“-Serie.

Die Salzburger gerieten in Szekesfehervar früh in Rückstand, Akos Mihaly brachte die Hausherren in der 4. Minute in Front. Der amtierende Meister übernahm aber bald das Kommando und spielte sich eine Vielzahl an Möglichkeiten heraus. Benjamin Nissner (14.) besorgte zunächst den Ausgleich, Lucas Thaler (35.) schoss nach der ersten Drittelpause zum 2:1 ein. Dabei blieb es auch bis zur Schlusssirene.

In Wien-Kagran waren die Innsbrucker Haie zu Beginn die glücklichere Mannschaft. Senna Peeters brachte die Gäste in der 8. Minute nach einem schönen Spielzug in Führung. Die Wiener trafen anschließend trotz guter Ansätze nicht ins Netz, während die Haie nach Turnovers weiter gefährlich waren. Peeters ließ zu Beginn des Mitteldrittels die Chance auf das 2:0 aus. Auch im ersten Powerplay waren die Capitals ohne Fortune.

So blieb erneut den Innsbruckern der Torjubel überlassen. In der 26. Minute traf Corey Mackin, nachdem wieder ein Turnover in der neutralen Zone die Wiener ausgehebelt hatte. Die Emotionen kochten nun in der Steffl Arena hoch. Immer wieder kam es zu Wortgefechten und Scharmützeln auf dem Eis, die Strafen mehrten sich. In einer Powerplay-Phase gelang Innsbrucks Brady Shaw (29.) unter Mithilfe von Caps-Goalie Bernhard Starkbaum das 3:0. Mackin (57.) schob zum Abschluss ins leere Tor ein, nachdem die Hauptstädter zuvor an Haie-Torhüter Rene Swette regelrecht verzweifelt waren.

Im Kärntner Derby feierte der VSV einen klaren Auswärtserfolg beim KAC. In einer lange ausgeglichenen Partie waren Derek Joslin (4.) Andrew Desjardins (40.), John Hughes (54./PP) und Maximilian Rebernig (58.) für die „Adler“ erfolgreich. Die Villacher stellten damit wie auch die Black Wings auf 1:1 in der Serie.

Für die Linzer hämmerte Shawn St-Amant die Scheibe in der 5. Minute ins Südtiroler Tor, einen Bozener Treffer durch Cole Hults (51.) bügelte Emilio Romig (53.) für die Oberösterreicher umgehend aus. Das Heimrecht wechselt nun wieder, die dritte Runde in den Viertelfinal-Duellen steigt am Sonntagabend.