400 Sommerbiathleten kämpften um den Titel

Laufen, Hindernisse bewältigen und Schießen. Beim diesjährigen Sommerbiathlon der Ski-Mittelschule Windischgarsten kämpften knapp 400 kleine Hobbysportler aus den Volksschulen der Region sowie der Mittelschule und Ski-Mittelschule Windischgarsten um den Sieg.

Mit Anlauf über Heuballen, geschickt durch einen Traktorreifen oder flink durch einen Slalomstangen-Wald, das waren nur drei der Hindernisse, die beim diesjährigen Sommerbiathlon der SMS Windischgarsten bezwungen werden mussten.

Bereits zum sechsten Mal lud die Ski-Mittelschule Windischgarsten die Volksschüler und auch MittelschülerInnen der Region zum Rennen ein. Im Zentrum stand jedoch nicht der Wettkampf.

„Das Wichtigste ist natürlich der Spaß an der Bewegung. Wir möchten den Kindern mit dieser Veranstaltung aber auch einen kleinen Einblick in den Biathlon zeigen. Das, was hier beim Rennen gemacht wird, steht bei unseren Schülerinnen und Schülern am täglichen Trainingsprogramm. Spielerisch und mit viel Freude begleiten wir unsere Nachwuchsbiathletinnen durch die Trainings- und Rennsaison. Gleiches gilt für den Biathlonverein der Sportunion Windischgarsten, Sektion Biathlon“, erzählte Markus Gattinger, Direktor der Ski-MS Windischgarsten.

Hindernisparcours

Je nach Altersklasse liefen die TeilnehmerInnen durch zwei unterschiedliche Hindernisparcours. Die Strecke der VolksschülerInnen führte einmal quer über den Sportplatz der MS Windischgarsten. An den Hindernissen sowie am Schießstand standen die Schüler der Ski-MS hilfreich zur Seite und halfen über schier unüberwindbare Hindernisse, wie zum Beispiel Heuballen, hinweg.

Die Mittelschüler mussten das gesamte Schulgelände inklusive weiterer Hindernisse einmal umrunden. „Mehrere Tage lang bauten unsere Biathlontrainer und Schüler den Hindernisparcours auf, sodass beim Rennen auch wirklich alles perfekt passte – inklusive dem Wetter! Wir bedanken uns an dieser Stelle bei all unseren Helfern, ohne deren Einsatz wäre diese Veranstaltung nicht möglich“, so Gattinger.

Talente gesucht

Wer nach dem Sommerbiathlon noch mehr über diese Sportart beziehungsweise über die Ski-Mittelschule Windischgarsten erfahren möchte, der sollte sich den Freitag, den 15. November, vormerken. Hier findet der Informationsabend der Ski-Mittelschule Windischgarsten statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

Auch QuereinsteigerInnen und Kurzentschlossene sind gerne willkommen und können sich bei der Schulleitung für ein unverbindliches Gespräch melden.