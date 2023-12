Gmunden siegte im Welser Basketball-Tollhaus

Die Flyers Wels mussten ohne ihren erkrankten Trainer Sebastian Waser auskommen, dazu konnte „Riese“ Arvydas Gydra das Team nach seiner Lungenentzündung nur auf der Bank anfeuern.

Bei den Swans Gmunden fehlte — wie erwartet — Kapitän Daniel Friedrich (Nasenbeinbruch). Das änderte aber nichts daran, dass das Derby in der ausverkauften Raiffeisen Arena gewohnt intensiv und hektisch verlief. „Ein Spiel der Runs“, meinte Wels-Obmann Michael Dittrich in der Halbzeit.

Lesen Sie auch

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel (14:16), setzten sich die Gäste vor rund 1000 Fans ab, führten 66 Sekunden vor der Halbzeit mit 36:22. Doch mit ihrem bekannten Kampfgeist (und dank der Gmundner Fehler) ging der Meister „nur“ mit 36:30 in die Kabine.

In Minute 25 schafften die Flyers den Ausgleich (42:42). Danach wogte das Spiel hin und her, die Fans unterzogen die Trommelfelder dem Härtetest. Am Ende hatten die „Schwäne“ dank des unermüdlichen Benedikt Güttl den entscheidenden Run und siegten 78:71.