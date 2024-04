Der Kampf um die Meisterschaft in der win2day Basketball Superliga spitzt sich zu. Nachdem von zwölf Regular-Season-Teams acht den Sprung in die Postseason geschafft haben, wird nun so lange im Best-of-Five-Format gespielt, bis nur mehr ein Team übrig ist. Spätestens Ende Mai steht dann der Meister fest.

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, denn die Liga ist so ausgeglichen wie lange nicht mehr. Mittendrin natürlich auch die beiden oberösterreichischen Klubs: Titelverteidiger Swans Gmunden und Cupsieger Flyers Wels.

Der Swans-Coach und die kleinen Dinge

Als Titelverteidiger gehören die OCS Swans Gmunden, der am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Oberwart (Tabellen-Siebenter) ins Viertelfinale startet, automatisch zum engsten Favoritenkreis, vor allem nach einer neuerlich äußerst soliden regulären Spielzeit und letztlich Rang zwei.

Den Schwänen kommt vor allem ihre Kontinuität zugute: Daniel Friedrich, Toni Blazan und Benedikt Güttl sind der Kern der Mannschaft, offensiv lebt die Truppe vom souveränen Ball-Movement.

„Wir müssen uns fokussieren und als Team auftreten. Am Ende kommt es auf kleine Dinge an, die über Spiele entscheiden und dafür werden wir bereit sein“, betonte Swans-Coach Anton Mirolybov.

Swans-Evergreen Daniel Friedrich, seit 2012 beim Klub, ergänzte: „Mit Oberwart wartet sicherlich kein einfacher Gegner auf uns, Rebound-Arbeit und Tempo-Kontrolle werden wichtige Faktoren in der Serie sein. Das wollen wir gleich im ersten Spiel zeigen und den Heimvorteil verteidigen.“

Wels setzt auf den Heimvorteil

Es ist das Duell zweier Tabellennachbarn, die Welser beendeten die Platzierungsrunde auf Rang drei, Gegner Graz wurde Vierter. Das erste Match steigt am Samstag (17.30 Uhr).

Die Oberösterreicher werden auf ihre bewährte Full-Court-Defense setzen. Graz hat aber einen gänzlich anderen Spielstil und profitiert vor allem vom starken One-on-One-Game der US-Legionäre.

„Die heißeste Phase der Saison startet und wir freuen uns alle riesig auf das, was nun kommt. Platz vier gegen fünf bedeutet schon allein vom Papier her eine große Spannung. Umso wichtiger ist der erkämpfte Heimvorteil, den wir auf alle Fälle nutzen wollen!“, betonte Wels-Trainer Sebastian Waser.

Jeder Spieler brennt auf diese Zeit. Playoffs, Best-of-Five! Besonders die Atmosphäre in den Playoffs spornt uns an. Mit unseren Fans im Rücken wollen wir gleich zu Beginn erfolgreich in die Serie starten”, meinte auch Spieler Christian von Fintel.

Die beiden weiteren Partien heißen Dukes Klosterneuburg (1.) gegen Kapfenberg Bulls (8.) sowie Traiskirchen Lions (3.) gegen St. Pölten (6.).