AC Milan fertigt Napoli mit 4:0 ab – Posch-Tor für Bologna

Der überlegene Tabellenführer SSC Napoli hat in der 28. Runde der italienischen Fußball-Meisterschaft eine herbe Niederlage einstecken müssen. Die Truppe von Trainer Luciano Spalletti zog am Sonntagabend im Stadio Diego Armando Maradona gegen den Neo-Dritten AC Milan mit 0:4 den Kürzeren. Dadurch schrumpfte der Vorsprung des Leaders auf Lazio Rom auf 16 Punkte. Der Verfolger gab sich beim 2:0 in Monza keine Blöße. Stefan Posch traf bei Bolognas 3:0-Heimerfolg.

Sowohl für Napoli als auch für Milan war es ein spannender Vergleich, zumal die beiden Teams auch im Viertelfinale der Champions League wieder die Klingen kreuzen werden. Die erste Partie geht am 12. April in Mailand über die Bühne, das Rückspiel folgt am 18. April in Neapel. Im Ligaduell am Sonntag zeigten die Gastgeber ungewohnte Schwächen, die vier Zähler hinter Lazio liegenden Mailänder waren überlegen und gingen völlig zurecht als Sieger vom Platz.

Rafael Leao (17.) und Brahim Diaz (25.), der den ersten Treffer auch vorbereitete, brachten die Gäste mit einem frühen Doppelschlag auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel traf Leao (59.) nochmals und sorgte Alexis Saelemaekers (67.) für den Schlusspunkt. Für Napoli war es die erste Niederlage nach drei Pflichtspielsiegen. Milan kehrte hingegen nach vier sieglosen Bewerbsspielen auf die Erfolgsstraße zurück.

Der 25-jährige Posch brachte Bologna beim Sieg gegen Udinese schon in der 3. Minute in Führung. Der Steirer wurde dann in der 70. Minute ausgetauscht, da führten die Gastgeber, denen der verletzte ÖFB-Star Marko Arnautovic weiter fehlte, aber schon 3:0.