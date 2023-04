Achtung Radar! „Steelgirls“ unter strenger Beobachtung

Es kommt zwar nicht nur auf die Geschwindigkeit an, aber Chefcoach Facundo Morando überlässt bei den Oberbank Steelvolleys Linz-Steg nichts dem Zufall.

Jeder Aufschlag seiner Spielerinnen wird mittels Radarpistole gemessen, dazu der Erfolg des ersten Balls notiert. „Zwischen den Sätzen checken wir das dann, weil das Service ist ein wichtiger Teil unseres Spielplans“, erklärte der Argentinier vor dem zweiten Duell der AVL-Finalserie am Donnerstag (20.25/live ORF Sport +) bei Sokol/Post.

Als Referenzwerte gelten die Aufzeichnungen im Training. „Wir haben ungefähr 200 Aufzeichnung pro Spielerin“, erzählte Facundo. Im Match schlagen die „Steelgirls“ den Ball beim effektiven Sprung-Flatterservice mit durchschnittlich 62 bis 64 km/h über das Netz, in den Übungseinheiten sind es drei km/h mehr.

Beste Spielerin bei der Eröffnung ist einmal mehr Topscorerin Harlee Kekauhoha mit knapp 84 km/h und bereits 33 direkten Service-Punkten. „Sie kann es auch mit viel Spin“, lobte Facundo. Der 35-Jährige wird sich nach der Saison übrigens schon wieder aus Linz verabschieden und als Co-Trainer im Nationalteam seines Landes anheuern — am liebsten als österreichischer Triple-Sieger. Nach einem Sieg in Wien soll die Entscheidung am Sonntag in Linz fallen.

Von Tobias Hörtenhuber