Alaba bei Comeback für Real Madrid mit Eigentor

Für David Alaba ist das Comeback nach knapp vierwöchiger Verletzungspause nicht nach Wunsch verlaufen. Der Kapitän des österreichischen Fußball-Nationalteams verschuldete am Samstag im Auswärtsspiel gegen den FC Sevilla ein Eigentor, immerhin reichte es für seinen Club Real Madrid noch zu einem 1:1. Damit würde Girona am Sonntag mit einem Heimsieg über Almeria nach Punkten mit dem Spitzenreiter aus der Hauptstadt gleichziehen.

Barcelona könnte bei einem Erfolg über Athletic Bilbao bis auf einen Zähler herankommen. Alaba hatte sich am 27. September gegen Las Palmas eine Muskelverletzung zugezogen und versäumte deshalb unter anderem auch die beiden EM-Quali-Partien des ÖFB-Teams im Oktober.

In Sevilla stand der Verteidiger wieder in der Startformation und wurde in der 74. Minute zur tragischen Figur: Nach einer Flanke von Marco Acuna beförderte Alaba den Ball im Zweikampf mit Youssef En-Nesyri ins eigene Tor. Vier Minuten später köpfelte Dani Carvajal nach Freistoßflanke von Toni Kroos das 1:1, das auch Sevillas Abwehrchef, der ehemalige Real-Kapitän Sergio Ramos, nicht verhindern konnte.