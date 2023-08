Alcaraz, Djokovic machen Cincinnati-Gewinner unter sich aus

Das Masters-1000-Turnier in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio hat sein programmiertes Finale. Am Sonntag stehen sich Carlos Alcaraz und Novak Djokovic, die derzeit besten Tennisspieler der Welt, im Endspiel gegenüber. Der Spanier Alcaraz rang am Samstag (Ortszeit) den Polen Hubert Hurkacz 2:6,7:6(4),6:3 nieder, während Djokovic gegen den Deutschen Alexander Zverev mit 7:6(5),7:5 gewann. Das Finale des WTA-Turniers in Cincinnati bestreiten Coco Gauff und Karolina Muchova.

Bemerkenswert ist, dass Alcaraz in Ohio nun in allen seinen Matches drei Sätze benötigte, auch bei seinem Viertelfinalsieg gegen den Qualifikanten Max Purcell am Freitag. Djokovic dagegen gab bei seiner Wettkampf-Rückkehr in die USA, wohin er im Vorjahr wegen seines Corona-Impfstatus nicht einreisen konnte, keinen Satz ab. Im Head-to-Head der beiden Finalisten liegt Alcaraz gegen den Serben allerdings mit 2:1 voran. Auch das jüngste Duell im Wimbledon-Finale entschied der 20-Jährige für sich.

Bei den Frauen holte sich Gauff im achten Duell mit Iga Swiatek erstmals einen Sieg. Die 19-jährige US-Amerikanerin setzte sich gegen die Weltranglistenerste aus Polen mit 7:6(2),3:6,6:4 durch. Sie kämpft nun am Sonntag um ihren fünften WTA-Turniersieg. Gegnerin ist die Tschechin Muchova, die die Belarussin Aryna Sabalenka mit 6:7(4),6:3,6:2 bezwang.

Gauff glänzte mit ihrem Aufschlag, aber auch mit starken Schlägen aus der Defensive heraus. „Nach dem verlorenen zweiten Satz habe ich mir gesagt: ‚Ich bin eine Kämpferin, ich kann es schaffen‘. Ich habe um jeden Punkt gekämpft und meine Chancen genützt“, sagte das US-Ass. Sie habe damit deutlich unter Beweis gestellt, wozu sie fähig sei. „Viele Leute hatten Zweifel wegen meinem Spiel, aber ich entwickle mich ständig weiter“, verlautete Gauff. Sie darf sich erstmals auf WTA1000-Ebene in einem Endspiel versuchen.