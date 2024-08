Ex-US-Open-Sieger Carlos Alcaraz ist am Donnerstagabend (Ortszeit) in der zweiten Runde des Tennis-Grand-Slam-Turniers ausgeschieden. Der Spanier verlor in New York gegen den ungesetzten Niederländer Botic van de Zandschulp mit 1:6,5:7 und 4:6. Damit endete eine 15 Spiele andauernde Siegesserie des French-Open- und Wimbledonsiegers bei den Majors.

