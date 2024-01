AlphaTauri wird zu Visa Cash App RB: Neuer Name und Partner für das F1-Team

Das ehemalige Formel-1-Team AlphaTauri hat seine Umbenennung in „Visa Cash App RB“ offiziell bestätigt. Am 8. Februar wird das Team sein neues Erscheinungsbild im Rahmen eines Launch-Events in Las Vegas vorstellen. Die Ankündigung folgt auf einen Social-Media-Leak in der vergangenen Woche, der bereits Hinweise auf den neuen Namen gegeben hatte.

Geschäftsführer Peter Bayer äußerte sich laut Medienberichten begeistert über die Enthüllung der neuen Identität und das Willkommenheißen neuer Partner. Er betonte, dass das Team in eine neue Ära der Formel 1 eintrete, wobei der Fokus verstärkt auf den Gewinn großer Preise gerichtet sei.

Bayer hob hervor, dass das Team, angeführt von ihm und Teamchef Laurent Mekies, eine kühne Vision habe und es aufregend sei, zukunftsorientierte Partner wie Visa und Cash App an ihrer Seite zu wissen.

Das italienische Team, bekannt unter den früheren Namen Minardi und Toro Rosso, löst sich von der Marke AlphaTauri, die es in den letzten vier Saisons genutzt hatte. Die heutige Ankündigung beschränkte sich auf den neuen Namen, die Titelsponsoren und das Logo. Die Farbgebung der Fahrzeuge und Overalls, die Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda tragen werden, soll bei der Veranstaltung in Las Vegas enthüllt werden.

Mit Visa als erstem globalen Sponsor für beide Red-Bull-Teams wird das Unternehmen sein Logo sowohl auf dem RB20 von Max Verstappen und Sergio Perez als auch auf den F1-Academy-Beiträgen beider Teams präsentieren. Diese Partnerschaft deutet auf den Umfang der Vereinbarung und auf engere kommerzielle Synergien zwischen den Schwesterorganisationen hin.