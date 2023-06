Als Lauda dem Getriebe trotzte

Schon bevor am Sonntag zum 36. Mal ein Formel-1-Rennen in Österreich ausgetragen wird, steht fest: Einen Sieg eines Lokalmatadoren werden die Besucher am Red Bull Ring nicht erleben.

Der einzige Heimtriumph war Niki Lauda 1984 in Spielberg vorbehalten. Mit diesem Erfolg ebnete der damalige McLaren-Pilot im fünftletzten Saisonrennen den Weg zu seinem dritten WM-Titel.

„Das war mir zu weit“

Neben viel Geschick war auch Glück im Spiel. Ein Getriebeschaden hätte beinahe zum Aus geführt. „Ich bin in der Bosch-Kurve ausgerollt. Von da runterzuhatschen, das war mir aber zu weit“, erzählte der 2019 verstorbene Wiener. Lauda habe dann im Getriebe herumgestochert. „Die Dritte war hin, normalerweise zerbröselt es dann ganz.“

„Piquet hat geglaubt, ich spiele mit ihm“

Mit einem praktisch kaputten Auto fuhr er dennoch nach 51 Runden als Erster ins Ziel. Auch, weil Rivale Nelson Piquet einem Irrtum unterlag. „Er hat mich nicht überholt, weil er geglaubt hat, ich spiele mit ihm.“ Auf dem Podium habe Lauda den Zweitplatzierten aufgeklärt.

Der Sieg vor mehr als 100.000 Zuschauern sei ein unglaubliches Gefühl gewesen, erzählte Österreichs Motorsport-Legende später. Zumal er damit Alain Prost, der wegen eines Ölflecks ausgeschieden war, die WM-Führung abluchste.

„Das war einer der wichtigsten Punkte meiner Weltmeisterschaft“, betonte Lauda, der 1977 hinter dem Australier Alan Jones Zweiter geworden war. Einen weiteren Podestplatz eines Österreichers sucht man vergeblich. Auch, weil Gerhard Berger 1986 in Führung liegend von einem Defekt gestoppt wurde.