Altach will gegen „aktuell beste Mannschaft“ Sturm punkten

Mit sieben Punkten aus den jüngsten drei Spielen zeigt der Trend beim SCR Altach deutlich nach oben. Im Heimspiel gegen Sturm Graz wollen die Vorarlberger am Samstag nun unter Beweis stellen, dass sie auch gegen eines der Topteams der Fußball-Bundesliga bestehen können. Die unbesiegten Steirer sind Tabellenführer Salzburg mit einem Rückstand von zwei Punkten auf den Fersen. In den übrigen beiden Samstagspielen empfängt Wolfsberg die Hartberger und Tirol Aufsteiger Linz.

„Wir spielen gegen die momentan beste Mannschaft in Österreich“, betonte Altach-Coach Joachim Standfest. Der Gegner würde über einen über mehrere Jahre zusammenspielenden und sehr gut funktionierenden Kern verfügen. Vom Potenzial her dürfe man die Grazer vielleicht nicht über die „Bullen“ stellen. „Aber aktuell denke ich, sind sie besser.“

Lesen Sie auch

Zuletzt habe man gegen Teams, die vom Potenzial her im eigenen Bereich liegen würden, gute Ergebnisse geholt. „Der nächste Schritt ist es, sich mit den Mannschaften zu messen, die über uns sind“, meinte der Steirer. Gegen Sturm, das erst ein Gegentor kassiert hat, wolle man mitspielen und mitkämpfen.

Die Grazer müssen neben dem langzeitverletzten Seedy Jatta wohl auch den angeschlagenen Bryan Teixeira vorgeben, zudem gibt es laut Trainer Christian Ilzer „ein, zwei weitere Spieler mit kleineren Blessuren“. An der Zielsetzung ändert sich trotz der Personalsorgen nichts. „Wir wollen mit einer starken Leistung und einem positiven Ergebnis in die Länderspielpause gehen“, betonte Ilzer.

Im Duell zweier Tabellennachbarn hoffen der Wolfsberger AC und der TSV Hartberg auf den befreienden Sieg in Bundesliga. Der WAC wartet seit vier Spielen auf den nächsten „Dreier“, die Hartberger wollen nach zwei Niederlagen hintereinander wieder jubeln. Nach guten Saisonstarts sind die beiden Clubs vor der 6. Runde auf die Plätze sieben und acht abgerutscht, mit einem Sieg im Lavanttal könnte der Blick aber wieder nach oben gerichtet werden.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

WAC-Trainer Manfred Schmid versprühte vor der Begegnung gegen die Oststeirer jedenfalls Optimismus. „Wir haben eine sehr gute Trainingswoche gehabt und gehen mit Selbstvertrauen ins Spiel“, sagte Schmid. Das 1:2 gegen Serienmeister Salzburg in der Vorwoche trotz 1:0-Führung und guter Leistung sei relativ schnell abgehakt gewesen. „Das Spiel hat keine Spuren hinterlassen. Wir sind auf einem guten Weg und es ist Zeit, uns endlich wieder zu belohnen.“

Bei den Steirern soll auch Rückkehrer Donis Avdijaj wieder mithelfen, den Blick nach oben zu richten. Der Deutsch-Kosovare unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2025 und startet in sein drittes Hartberg-Engagement innerhalb von zwei Jahren, nachdem er zuletzt beim FC Zürich nicht glücklich wurde. Die Schweizer planten nicht mehr mit dem 27-jährigen Kreativspieler, anders als Coach Markus Schopp. „Ein super Puzzleteil, das wir hier dazubekommen und uns offensiv noch flexibler macht.“

Am Tabellenende kämpfen WSG Tirol und Aufsteiger Blau-Weiß Linz am Samstag um den ersten Sieg heuer. „Es geht für beide Mannschaften um sehr viel. Es ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel“, erklärte WSG-Akteur Luca Kronberger vor dem Spiel am Innsbrucker Tivoli. Die WSG verweilt aufgrund einer laut Trainer Silberberger „nicht zufriedenstellenden“ Bilanz von zwei Punkten aus fünf Spielen derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Blau-Weiß Linz hat indes lediglich eine Punkt auf der Habenseite. In den vergangenen drei Spielen gegen den LASK, Rapid und Sturm Graz war jeweils ein klarer Qualitätsunterschied zu erkennen. Um in der Liga endlich anzukommen, müssen bei der WSG und eine Woche später gegen Altach daher dringlichst Zähler gesammelt werden.