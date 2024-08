Die Motocross-Elite steht wieder in Mehrnbach am Start

Zum Motocross-Staatsmeisterschaftslauf kommen auch heuer wieder die Spitzenfahrer aus Österreich sowie Top-Piloten aus dem Ausland ins Innviertel. Der HSV Ried, Veranstalter des Motocross-Spektakels in Mehrnbach, verspricht den Fans neben erstklassigem Rennsport ein attraktives Rahmenprogramm mit Freestyle-Show, Fahrerpräsentationen oder Autogrammstunden.

Schauplatz ist einmal mehr die Rennstrecke am Garnisonsübungsplatz (GÜPL) des Bundesheeres von Asenham in der Gemeinde Mehrnbach bei Ried.

„Wir erwarten die gesamte heimische Motocross-Elite in Mehrnbach. Die Staatsmeisterschaft ist heuer sehr spannend und bis Mehrnbach sind noch keine Titelentscheidungen gefallen, damit werden die Rennen bei uns noch spannender“, freute sich HSV-Ried-Präsident Jürgen Kinz.

Daneben werden auch europäische Top-Fahrer in Mehrnbach am Startgatter stehen. „Es wird nicht nur rot-weiß-rote Duelle in Mehrnbach geben, wir haben bereits mit einigen Top-Fahrern aus dem Ausland gesprochen“, so Kinz.

Motorsport hautnah

In Mehrnbach will der HSV Ried den Besuchern den Motocross-Sport besonders nahe bringen. Mit einem offenen Zugang ins Fahrerlager, einer Autogrammstunde, einer Fahrerpräsentation und zahlreichen Interviews sollen die Rennfahrer den Zuschauern präsentiert werden.

Bereits am Samstagabends startet die Motocross-Freestyle-Show: „Die Freestyle Show wurde in den letzten Jahren immer von sehr vielen Fans besucht, deshalb haben wir uns entschieden, auch heuer die Freestyle Show zu machen. Wir haben die Show heuer für Samstag, 31. August, ab 19 Uhr angesetzt“, berichtete Kinz.

Für die Fahrer gibt es am Samstagnachmittag die Möglichkeit zum freien Training für die Staatsmeisterschaftsläufe am Sonntag.

Nach fünf Stationen und zehn Rennläufen gibt es sehr spannende Zwischenstände in allen Klassen der Motocross-ÖM 2024. Nach Mehrnbach warten noch die Läufe in Oberdorf im Burgenland und Kirchschlag in der Buckligen Welt im September.

Starke Ried-Fahrer

Nicht nur in den Nachwuchsklassen haben Fahrer des HSV Ried aktuell Spitzenplätze in der ÖM-Wertung inne. In der Jugend-Staatsmeisterschaft liegt Christoph Edlinger (GasGas) auf Rang sieben. Neben Edlinger geben noch Elias Felbermair, Nico Kinz, Karl Thalhammer und Paul Ötzlinger als Lokalmatadore Gas.

Der 19-jährige Ried-Pilot Lauritz Winkel rangiert auf Platz neun in der Junioren-ÖM, gute Ergebnisse sind auch Moritz Schmidleitner und Noah Jonas zuzutrauen.

In der MX2-Staatsmeisterschaft fährt heuer Johannes Klein in einer eigenen Liga, er gewann bis auf ein Rennen alle Läufe der 250er Klasse. Dahinter fahren drei Piloten um den Vize-Titel: Florian Dieminger, Simon Breitfuss und Marvin Salzer. Für Ried-Lokalmatador Christoph Zeintl wäre eine Podiumsplatzierung beim Heimrennen das große Ziel. Mit zahlreichen Top-Ergebnissen hat der HSV Ried-Fahrer gezeigt, dass er mit der Spitze mithalten kann. Mit Unterstützung der Fans in Mehrnbach ist also vieles möglich.

Top-Piloten am Start

Auch der Seriensieger des Jahres 2023 und Zweitakt-Europameister Marcel Stauffer ist in Mehrnbach dabei.

In der MX Open hat Michael Kratzer (Honda) aktuell die Gesamtführung inne. Der Dimoco-Teamfahrer aus der Steiermark führt zwölf Punkte vor Pascal Rauchenecker (Husqvarna) und Markus Rammel (Honda). Auf Gesamtrang vier lauert Michael Sandner (KTM) vom HSV Ried. Mit Manuel Bermanschläger und Daniel Mayr sind noch zwei weitere Ried-Fahrer in Mehrnbach dabei.

Ein großes „Danke“ gilt allen Sponsoren und Unterstützern des HSV Ried, dem Österreichischen Bundesheer sowie allen Mitgliedern des Vereins, allen Helfern, den Fahrern und Fans.

Mehr Infos zum Motocross in Mehrnbach am 1. September 2024 finden Sie unter: www.hsv-ried-mx.at