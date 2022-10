Am Ort seines Debüts will es Max Verstappen wieder krachen lassen

„Ich bin es“, meinte Max Verstappen auf die Frage, ob er froh sei, Singapur verlassen zu können.

Nach dem enttäuschenden siebten Rang reiste der Führende der Formel-1-WM weiter nach Japan, wo sich am Wochenende die nächste Gelegenheit bietet, den zweiten Titel seiner Karriere in trockene Tücher zu bringen.

Ausgerechnet an jenem Ort, an dem Verstappen 2014 für Toro Rosso seine erste Trainingssession in der Formel 1 absolvierte, könnte nun die große WM-Party steigen.

Titelgewinn in Suzuka aus eigener Kraft möglich

Im Idealfall kann er den Titel sogar aus eigener Kraft fixieren: Dafür müsste er am Sonntag in Suzuka gewinnen und die schnellste Runde fahren. Andernfalls muss der 25-Jährige hoffen, acht Punkte mehr als Verfolger Charles Leclerc (Ferrari) und sechs mehr als Teamkollege Sergio Perez zu ergattern.

„Für Max wäre es schön, wenn er es in Japan klarmachen kann. Das wäre auch ein fantastischer Tag für Honda“, erhielt der Niederländer Zuspruch von und Singapur-Sieger Perez.

Der Mexikaner sorgte dafür, dass die Erfolgsserie seines Teams fortgesetzt werden konnte. Nach fünf Triumphen Verstappens feierte RB nun den sechsten Sieg en suite, insgesamt war es der 13. Erfolg im 17. Rennen. „Man unterschätzt, wie schwer es ist, bei solchen Bedingungen zu fahren. Dieser Sieg bedeutet mir sehr viel“, so Perez.