Am Zauberberg soll es wieder magische Ski-Momente schneien

ÖSV-Damen hoffen in den Heimrennen am Semmering auf Trendumkehr

„Es wird ein dreitägiges Rennspektakel mit tollem Rahmenprogramm“, freut sich OK-Chef Franz Steiner auf die bevorstehenden Ski-Rennen im Damen-Weltcup am Semmering, die am Dienstag (10 + 13.05, live ORF 1) mit dem ersten Riesentorlauf eröffnet werden.

Auch im Lager der Österreicherinnen herrscht Vorfreude auf die Heimbewerbe, wenngleich die bisherigen Resultate nicht gerade für ein rot-weiß-rotes Skifest sprechen.

In sechs Technik-Rennen sprangen nur vier Top-10-Resultate — darunter ein dritter Platz von Katharina Truppe in Killington — heraus. Doch die ÖSV-Damen hoffen auf die Trendumkehr am Zauberberg.

„Heimrennen sind immer etwas Besonderes und mit einem zweiten Platz beim letzten Slalom am Zauberberg vor zwei Jahren habe ich tolle Erinnerungen an die Rennpiste“, sagte Katharina Liensberger, die sich speziell im Slalom einiges ausrechnet. Sie freue sich riesig, „mit hoffentlich vielen Zuschauern wieder vor Ort den Zauberberg mit meiner Begeisterung als Skirennläuferin verzaubern zu können“.

Daran sollen auch die derzeit warmen Temperaturen nichts ändern. Die Piste am Hirschenkogel zehrt von einem guten Schnee-Grundstock aufgrund der zuvor kalten Tage. Je nach weiterer Wetterlage müsse die Piste entweder gefräst oder in letzter Konsequenz gesalzen werden, um eine harte Unterlage zu garantieren, erklärte OK-Chef Steiner.