„Amstetten unter Wert geschlagen“

Klarer kann die Ausgangslage kaum sein. Drei Siege, ein Remis — so lautet die Pflichtspielbilanz der SV Guntamatic Ried gegen den heutigen Gegner Amstetten, die vier Testmatches in den letzten zwei Jahren wurden alle gewonnen.

Dazu stehen die Niederösterreicher nach neun Runden mit nur einem Punkt am Tabellenende, während die Innviertler Kicker nach dem 5:0 gegen Horn vor Selbstvertrauen strotzen. „Wir müssen trotzdem am Limit performen. Von den Punkten her, wurde Amstetten in den letzten Runden unter dem Wert geschlagen“, betonte Ried-Coach Maximilian Senft, mit Blick auf den Mitte September vollzogenen Trainerwechsel.

Seit der von den LASK Amateuren gekommene Patrick Enengl das Zepter schwingt, habe sich der Spielstil etwas verändert. „Sie wollen nun schon auch Bälle im Vorwärtsverteidigen gewinnen“, erklärte Senft.

Große schwarz-weiße Abordnung

Die drei Liga-Matches unter Enengl wurden nur jeweils mit einem Tor Unterschied verloren, zudem schaffte Amstetten gegen den FAC in der Verlängerung den Aufstieg ins Cup-Achtelfinale.

Neben dem Trainer hat der Klub aus dem Mostviertel noch weiteren schwarz-weißen Anstrich. Dominic Weixelbraun, Sebastian Kapsamer und Marco Sulzner sind ausgeliehen, Marco Siverio und Marco Kadlec wurden fix verpflichtet.

Bei Ried befindet sich Marcel Ziegl weiter auf Reha, hinter dem Einsatz von Arjan Malic und Belmin Beganovic steht ein kleines Fragezeichen.

Von Tobias Hörtenhuber