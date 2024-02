Andreas Herzog darf weiter auf Krönung in Asien hoffen

Fußball: Kontinentalmeisterschaften in Asien und Afrike gehen in die Endphase

Co-Trainer Andreas Herzog darf mit Südkoreas Fußballnationalteam weiter vom Gewinn des Asien-Fußball-Cups in Katar träumen. 95 Minuten lang mit 0:1 in Rückstand liegend, setzten sich die Taeguk Warriors am Freitag im Viertelfinale gegen Australien in der Verlängerung mit 2:1 (1:1, 1:1) durch.

In der Vorschlussrunde bekommen sie es mit Jordanien zu tun, das mit einem 1:0-(0:0)-Sieg den Erfolgslauf von Turnier-Debütant Tadschikistan stoppte.

Tottenham-Star als Matchwinner

Mann des Abends im Duell zweier WM-Achtelfinalisten war Tottenham-Star Son Heung-Min. Er holte in der Nachspielzeit erst den Elfmeter heraus, mit dem Ex-Salzburger Hwang Hee-chan Südkorea in die Verlängerung schoss.

Dort sorgte Son dann persönlich für den Siegtreffer der spielerisch dominanten, aber offensiv ineffizienten Truppe von Trainer Jürgen Klinsmann. Australien war kurz vor der Pause durch Craig Goodwin (42.) in Führung gegangen, in der Verlängerung sah dann Mittelfeldspieler Aiden O’Neill wegen groben Foulspiels nach Videobeweis die Rote Karte (105.+4), nachdem der Schiedsrichter ihm zunächst nur Gelb gezeigt hatte.

Jordanien brachte im dritten Asien-Viertelfinale seiner Verbandsgeschichte ein Eigentor durch Vahdat Hanonov in der 66. Minute den erstmaligen Aufstieg ins Halbfinale. Die vom Kroaten Petar Segrt – einst in Österreich Trainer von DSV Leoben, SV Ried und Wr. Sportklub – betreuten Tadschiken hatten in der 15. Minute bei einem Lattentreffer von Ehson Panjshanbe Pech.

Auch Afrika-Cup geht in die Endphase

Die Fußballer von Nigeria und die DR Kongo haben als erste Teams einen Halbfinalplatz beim Afrika Cup in der Elfenbeinküste ergattert. Nigeria reichte beim 1:0-(1:0)-Sieg über Angola ein Treffer von Bergamo-Legionär Ademola Lookman (41.), die DR Kongo behielt ebenfalls in Abidjan nach frühem 0:1-Rückstand dank Chancel Mbemba (27.), Yoane Wissa (65./Elfmeter) und Arthur Masuaku (82.) mit 3:1 die Oberhand über Guinea.

Nächster Gegner Nigerias ist der Gewinner der Partie Südafrika – Kapverden. Die DR Kongo bekommt es entweder mit Mali oder Gastgeber Elfenbeinküste zu tun. Die letzten Halbfinalisten werden beide am Samstag ermittelt.