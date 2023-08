Angriff auf historischen „Hattrick“

Noch nie gewann ein Rad-Team alle drei großen Landesrundfahrten in einem Jahr, bei der am Samstag beginnenden Vuelta a Espana schickt Jumbo mit Giro-Sieger Primoz Roglic und Tour-Triumphator Jonas Vingegaard eine hochkarätige Doppelspitze für den historischen „Hattrick“ ins Rennen.

„Der Gesamtsieg wird nur über sie führen, weil ein besseres Team kannst du fast gar nicht aufstellen“, meinte OÖ-Profi Tobias Bayer, der sich mit seinen Alpecin-Kollegen auf Etappensiege (siehe unten) fokussiert.

„Berge in Vuelta-DNA“

Mit dem Jumbo-Duo, Titelverteidiger Remco Evenepoel, Altstar Geraint Thomas oder UAE-Tandem Juan Ayuso/Joao Almeida tummeln sich die besten Fahrer aufs Gesamtklassement (GC) in einer unfassbaren Dichte bei der letzten Grand Tour des Jahres. „Ich treffe hier auf die besten Rundfahrer der letzten Monate. Mein Ziel sind Etappensiege und am Ende auf dem Podium zu stehen“, meinte Zeitfahrweltmeister Evenepoel, der sich im Soudal-Gefüge auf keine hochkarätigen Helfer, wie etwa Jumbos herausragenden Kletterer Sepp Kuss, stützen kann.

„Wenn man sich die Statistiken anschaut, dann muss man, wenn man gewinnen will, Sepp Kuss (der US-Amerikaner war bei allen sechs Grand-Tour-Siegen von Jumbo seit der Vuelta 2019 dabei/Anm.) im Aufgebot haben“, meinte der dreifache Vuelta-Champion Roglic mit einem Augenzwinkern.

Am Samstag geht es in Barcelona mit einem Teamzeitfahren los, ehe vor allem die Kletterer auf den 21 Etappen voll auf ihre Kosten kommen. „Berge sind Teil der DNA der Vuelta. Der Tourmalet (13. Etappe/Anm.) wird ein Meilenstein in der Geschichte unserer Rundfahrt und zusammen mit dem Angliru (17.) der diesjährige große Koloss sein“, blickt Renndirektor Javier Guillen dem Auftakt freudig entgegen.

