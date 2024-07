Anpfiff für ÖFB-Pokal 2024/25 am Freitag im Innviertel

Union Gurten empfängt den LASK in Ried – Austria Wien und Rapid am Sonntag im Cupeinsatz

Mit dem Uniqa ÖFB Cup wird am Wochenende die Saison 2024/25 im heimischen Klubfußball eingeläutet. Die 32 Duelle der 1. Pokalrunde gehen von Freitag, 26. bis Sonntag, 28. Juli über die Bühne. Alle Spiele werden live übertragen, etwa auf ORF 1, auf ORF Sport + bzw. auf ÖFB TV.

Der Startschuss fällt am Freitag mit 16 Begegnungen. Unter anderem gastiert der LASK bei Union Raiffeisen Gurten und der FC RB Salzburg bei Mohren Dornbirn (jeweils 18 Uhr, ORF Sport+).

Am Samstag geht es mit elf Spielen weiter. Titelverteidiger Sturm Graz gastiert ab 18:15 Uhr (live ORF 1) beim Kremser SC, dem ÖFB-Pokalsieger von 1988.

Zum Abschluss warten am Sonntag noch fünf Duelle. Die Austria Wien muss beim FC Pinzgau Saalfelden bestehen (16 Uhr/ live ÖFB TV), Europacupstarter Rapid Wien im letzten Spiel der 1. Runde beim SC Neusiedl am See (18:30, ORF 1).

Im Anschluss an diese Partie wird die Auslosung der zweiten Pokalrunde vorgenommen. Die Ziehung führt Friedrich Csarmann durch, dem ehemaligen Fußballer gelang anno 1983, beim bisher einzigen Sieg von Neusiedl über Rapid in der Bundesliga (2:1), der entscheidende Treffer.

Tickets für die 1. Runde im Uniqa ÖFB Cup sind über die jeweiligen Klubs erhältlich. Die Spielpaarungen im Überblick finden Sie auf www.oefb.at

Gurten vs. LASK

Der Cup-Schlager gegen den LASK steht für die Union Raiffeisen Gurten unmittelbar bevor. Hier noch einige Infos zum „Spiel des Jahres“ für die Innviertler:

Ausgetragen wird die Partie im alten Rieder Stadion (Klaus-Roitinger-Stadion) direkt an der B 141 Abfahrt Ried Mitte. Anstoß ist um 18 Uhr. Stadioneinlass ab 16 Uhr.

Die Parkmöglichkeiten beim Stadion sind begrenzt, im Umfeld (Hannesgrub Nord, Süd, Riedauer Straße, Voglweg, Goethestraße) gibt es Parkplätze. Von dort sind maximal zehn Minuten zu Fuß bis zum Stadion zu absolvieren.

Der Zugang zur Sitzplatztribüne und zu den Stehplätzen der Heimmannschaft erfolgt über die Eingänge am Voglweg. Der Zugang zum Gästesektor erfolgt ausschließlich über den Eingang Stöcklgras. Der Zutritt in LASK-Fanbekleideidung ist nur im Gästesektor erlaubt.

Ein Wechsel innerhalb des Stadions vom Gästesektor in den Heimsektor und umgekehrt ist nicht möglich.