APA-Umfrage unter den zwölf Fußball-Bundesliga-Trainern

Die Antworten der zwölf Trainer der österreichischen Fußball-Bundesligisten zur Umfrage, welche die Austria Presse Agentur vor der am Freitag beginnenden Saison 2024/25 durchgeführt hat:

Wer ist Ihr Favorit auf den Meistertitel in der kommenden Saison? Wie lauten die Ziele und Erwartungen Ihrer Mannschaft? Was sagen Sie zum Abschneiden des ÖFB-Teams bei der Europameisterschaft? Wie stehen die Chancen in der kommenden WM-Qualifikation? Befürworten Sie die Kapitänsregel, die bei der EM erstmals breit zum Einsatz gekommen ist? Welche allgemein gültigen Rückschlüsse kann man von der EM ziehen?

Joachim Standfest (SCR Altach):

1. „Sturm Graz wird den Titel verteidigen.“

2. „Wir wollen ganz klar besser sein als in der vergangenen Saison, tabellenmäßig und punktemäßig. Wir haben uns intern ein Punkteziel für den Grunddurchgang gesetzt.“

3. „Es war eine großartige Leistung, so wie generell bei der EM, wo alle Teams deutlich über dem Niveau der WM vor zwei Jahren waren. Die Mannschaft steht erst am Anfang, sie können noch fünf, sechs Jahre miteinander spielen, quasi eine goldene Generation. Für die WM-Qualifikation war es vielleicht gar nicht so unwichtig, dass man die EM so beendet hat. Man ist das erste Mal als Favorit in so ein Spiel gegangen, das sind alles andere Situationen. Das macht einen nur besser.“

4. „Ich finde sie wirklich gut. Ich hoffe nur, dass auch die Umsetzung gut ist. Denn es sollte nicht so sein, dass dann andere Spieler keine Emotionen mehr zeigen dürfen. Dass man gleich eine Karte zieht, wenn sich ein Spieler ein bisschen aufregt. Aber ich finde es gut, dass es der Kapitän macht, wenn es etwas zu diskutieren gibt.“

5. „Der Trend der letzten Jahre hat sich gezeigt. Es ist extrem intensiv, die Dynamik ist noch höher. Man sieht, dass alle extrem hoch angreifen und aber auch ganz tief verteidigen, da stellen sich die Stürmer am Dreißiger auf. Das hat es vor fünfzehn Jahren noch nicht gegeben. Alle arbeiten zurück und alle arbeiten nach vorne.“

Philipp Semlic (WSG Tirol):

1. „Es kann durchaus ein Vierkampf werden. Ich schätze Rapid Wien gut ein, ich schätze den LASK gut ein, und es wird immer wieder Überraschungsteams auch geben. Ich glaube schon, dass es nicht nur ein Zweikampf (zwischen Sturm und Salzburg; Anm.) sein wird.“

2. „Das oberste Ziel ist der Klassenerhalt, aber wir sind trotzdem so ehrgeizig, dass wir sagen, wir wollen uns sukzessive mit kleinen Schritten von diesem Ziel wegbewegen. Wir wollen Spieler weiterentwickeln und ihnen die Plattform geben, um den nächsten Step zu machen in ihrer Karriere. Die dritte Säule ist, den Tiroler Weg einzuschlagen.“

3. „Was für mich schön ist, ist, dass man wieder stolz sein konnte, österreichischer Fußballfan zu sein. Die Leistungen waren für mich sehr, sehr gut im Vergleich zu allen anderen Teilnehmern. Ich glaube absolut, dass die Chance (auf die WM-Teilnahme) groß ist. Für mich wäre es schön, wenn das nicht nur eine Nebelkerze gewesen ist, eine Fackel im Wind.“

4. „Ich finde diese Regel für den Spielfluss, für die Ordnung am Platz viel, viel besser. Ich bin gespannt, wie es die Schiedsrichter auslegen. Das wird schon interessant werden, wie streng es gehandhabt wird.“

5. „Ich habe vorher schon gesagt, dass die Europameisterschaft nicht die neuen Erkenntnisse bringen wird und dass es eine passivere Europameisterschaft wird – und so ist es auch gekommen. Gerade die Mannschaften, die in ihrer Struktur klar waren, das war Österreich z.B., haben eine riesigen Benefit gehabt. Wenige Nationalteams haben eine richtige Struktur gehabt, bei vielen war das ein bisschen schwammig.“

Gernot Messner (GAK):

1. „Schwierig zu sagen, weil die Spitze einfach näher zusammengerückt ist. Der LASK hat seit dem Trainerwechsel überragend performt. Auch Rapid hat jedes Jahr etwas vor. Ich glaube aber schon, dass Salzburg und Sturm vorne sein werden.“

2. „Es ist zuerst einmal wichtig, in der Liga anzukommen, schnell zu lernen. 80 Prozent unserer Spieler haben noch nicht Bundesliga gespielt. Unterm Strich wollen wir natürlich so wie jeder hinten mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Alles was dann zum Beispiel ein einstelliger Tabellenplatz wird, ist überragend.“

3. „Das Abschneiden war unterm Strich solide. Der Auftritt war richtig, richtig gut. Im Spiel gegen die Türkei haben wir ein bisserl Pech gehabt. Aber ich bin hundertprozentig überzeugt, dass sich Österreich für die WM qualifiziert. Es geht ja in die richtige Richtung.“

4. „Ja, befürworte ich, dann gibt es ganz klare Regeln. Dann gibt es Gelb für einen, der kommt, und Gelb für einen, der redet. Sonst war es immer schwammig, und der Schiedsrichter hat nach Gefühl entscheiden können. So ist es für den Schiedsrichter jetzt auch leichter.“

5. „Im technischen Bereich sind die führenden Nationen, vor allem die, die Ballbesitz spielen, richtig, richtig gut. Alles ist auch näher zusammengerückt, es hat ja kaum ein Match gegeben, wo die Verhältnisse ganz klar waren. Es war sehr viel auf Augenhöhe. Mir ist auch aufgefallen, dass es viel Flexibilität in der Abwehr gab. Viererkette, Dreierkette, Fünferkette – das ist im Spiel verschwommen.“