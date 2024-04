Askö Traun will mit Heimsieg die Trendwende im Finale schaffen

Am Samstag (16) im Sportzentrum Traun muss gegen Badminton-Meister Pressbaum ein Sieg her

Österreichs Badminton-Rekordmeister Askö Traun will mit einem Heimsieg die Chance auf den 16. Meistertitel wahren. Die Badminton-Saison 2023/2024 ist auf der Zielgeraden, erneut strecken die beiden besten österreichischen Teams der vergangenen Jahre die Hände nach der Meister-Trophäe aus.

Nach dem verpatzten Start in die Finalserie hat das Heimspiel am Samstag für Traun bereits Pflichtsieg-Charakter.

Lesen Sie auch

In der Neuauflage des Vorjahresfinales konnte der ASV Pressbaum mit einem klaren 5:2-Sieg vor Heimpublikum einen ersten Schritt Richtung in Richtung Titelverteidigung setzen.

„Unser Fehlstart in die Finalserie wurde mit der knappen Niederlage (19:21, 21:15 und 19:21) im Damen-Doppel eingeleitet. In den Einzelspielen konnten zwar Catlyn Kruus und Kai Niederhuber mit ihren Siegen noch zwei Punkte aufholen, aber nachdem Wolfgang Gnedt im Paralellspiel gegen Adi Pratama in drei Sätzen verloren hatte, war das Match zugunsten von ASV Pressbaum entschieden“, resümierte Traun-Klubchef Herbert Koch.

Der Glaube an den 16. Meistertitel der Vereinsgeschichte ist aber weiterhin groß, vor allem durch den Heimvorteil im kommenden Duell.

Das zweite Spiel der Finalserie findet am Samstag, 27. April, im Sportzentrum Traun (16 Uhr) statt. Sollte den Traunern der Ausgleich zum 1:1 gelingen, würde die Titel-Entscheidung in einem dritten Spiel am 1. Mai, ebenfalls im Sportzentrum Traun, fallen müssen.

Fans sind gefordert

Auf dem Weg dorthin hofft Askö Traun bei freiem Eintritt auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung durch die heimischen Badmintonfans im Sportzentrum.

Für besondere Spannung sorgt in der Finalserie eine gegenüber dem Grunddurchgang geänderte Regel: Beim Stand von 4:4 muss ein sogenannter „Goldener Satz“ die Entscheidung bringen.

„Hoffentlich ist der Verlauf der heurigen Finalserie ein Spiegelbild des Vorjahres. Die Niederösterreicher wurden 2023 trotz einer Auftaktpleite in Traun noch Meister. Nun hoffen wir, dass wir mit dem eigenen Publikum im Rücken die Wende herbeiführen können. Aufgrund der knappen Niederlage im Auswärtsspiel sind unsere Hoffnungen nicht unrealistisch“, war Koch zuversichtlich.

Der 1962 gegründete Verein konnte seinen ersten Mannschaftstitel 1995 einfahren, 14 weitere sollten bis dato folgen. Traun ist damit österreichischer Rekordmeister im Badminton.

Der größte Einzelerfolg der Vereinsgeschichte ist der Jugendeuropameistertitel von Jürgen Koch 1991. Dazu kommen weit über 50 österreichische Staatsmeistertitel, sowie zahlreiche internationale Turniersiege.