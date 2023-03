Der Tiroler Simon Bucher hat am Sonntag nach im Vorlauf erbrachtem Olympia-Limit für 2024 das Finale eines Schwimm-Meetings in Edinburgh über 100 m Delfin in 51,20 Sek. gewonnen.

Damit blieb der ASV-Linz-Schwimmer nur 0,02 Sek. über seinem im Juni 2022 bei den Weltmeisterschaften in Budapest fixierten nationalen Rekord.

Felix Auböck siegte über 400 m Kraul in 3:49,12 Min., diese Zeit liegt 2,34 Sek. über der fixen Olympia-Qualifikation. Über 800 m Kraul wurde Auböck in 8:08,10 Min. Vierter.