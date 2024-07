Auf ins Ländle! Rieder starten mit Pokalmatch in Röthis

In der ersten Runde des ÖFB-Cups spielt die SV Guntamatic Ried am Sonntag auswärts beim Vorarlberger Regionalligisten SC Röfix Röthis. Ankick ist um 10.30 Uhr (live auf ÖFB.tv). Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften.

Die SV Ried, Cupsieger in den Jahren 1998 und 2011, war in der vergangenen Saison in der ersten Pokalrunde bei der SPG Wels mit 3:1 erfolgreich. In der zweiten Runde musste sich Ried dem Wolfsberger AC zuhause knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Lesen Sie auch

„Die Vorbereitung war sehr intensiv. Wir haben unsere Spielidee weiterentwickelt und die neuen Spieler gut integriert. Wir haben die Zeit gut genutzt“, betont SVR-Kicker Nikki Havenaar. „Auch die Testspiele waren sehr gut, wir haben uns von Spiel zu Spiel verbessert. Wichtig war auch, dass die neuen Spieler sehen, was die SV Ried ausmacht und mit welcher Identität wir spielen. Auch das haben wir gut umgesetzt.“

„Wir haben in der Vorbereitung darauf geachtet, dass unsere Neuzugänge zügig ihre Rollen in der Mannschaft finden“, erklärte Cheftrainer Maximilian Senft. „In der Auswahl der Neuzugänge war es uns wichtig, dass die neuen Spieler charakterlich zur SV Ried passen. Inhaltlich haben wir an unserer Spielidee weitergearbeitet und versucht, die Spieler durch verschiedene Trainings-Szenarien aus ihrer Komfortzone zu holen.“

Neben den Trainingseinheiten standen in der Vorbereitung ein Teamevent in Schärding, Fußballgolf in Windischgarsten und ein Vortrag über die Werte der SVR auf dem Programm. Wilfried Eza fällt mit einer Absplitterung am Fersenbein aus.

Regionalligist

Der SC Röfix Röthis beendete die vergangene Saison in der Regionalliga West auf dem elften Tabellenplatz. Im Cup verloren die Vorarlberger in der ersten Runde zuhause gegen den LASK mit 0:6.

„Das Ziel ist natürlich ganz klar, dass wir eine Runde weiterkommen. Wir haben auch in der vergangenen Saison zum Auftakt gegen einen Regionalligisten gespielt. Es war kein einfaches Spiel, es war intensiv und hart“, sagt Nikki Havenaar. „Röthis wird voll motiviert sein, uns zu schlagen. Daher müssen wir uns perfekt vorbereiten. Es werden auch in Vorarlberg Fans von uns mitreisen. Das ist wie immer ein echter Boost für jeden Spieler, das treibt uns nach vorne.“

„Der Cup hat einen hohen Stellenwert für uns und unsere Fans“, pflichtete Senft bei. „Es freut mich extrem, dass selbst am Sonntag um 10.30 Uhr in Röthis ein Support aus Ried angekündigt ist, um uns zu unterstützen. Das ist nicht selbstverständlich und wir wollen gemeinsam mit unseren Fans mit einem Sieg in die 2. Runde des Cups einziehen. Gleichzeitig wissen wir, dass Röthis alle zur Verfügung stehenden Mittel in die Waagschale werfen wird. Darauf müssen wir uns mental einstellen und werden gewappnet sein.“